 У ЄС хочуть повністю позбутися залежності від газу з Росії до 2028 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2022

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Новини

У ЄС хочуть повністю позбутися залежності від газу з Росії до 2028 року

Через ненадійність РФ Євросоюз має бути готовим до повного припинення поставок газу, вважає фон дер Ляєн. До березня 2023 року Європа має заощадити 15 відсотків споживаного газу, наполягає вона.

Газопровід Північний потік

Газопровід "Північний потік"

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає, що через ненадійність Росії як постачальника газу його споживання має скоротитися в Європейському Союзі так, аби до березня 2023 року економія склала 15 відсотків. Це становить 45 мільярдів кубометрів блакитного палива. 

"Нашою головною ціллю лишається цілковита незалежність від імпорту російського газу в Європу не пізніше 2027 року", - сказала вона в інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому у понеділок, 25 липня.

На думку фон дер Ляєн, навіть ті європейські країни, які не залежать від російського газу, мають бути солідарними з тими, які змушені скорочувати споживання через загрозу відключення. "Важливо, щоб усі країни-члени стримували попит, щоб усі заощаджували більше та ділилися з тими членами, які постраждали", - відповіла вона на критику низкою країн ЄС, зокрема Іспанією та Португалією, запропонованого Єврокомісією плану скорочення споживання газу на 15 відсотків всіма державами-членами.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що міністри енергетики країн Євросоюзу зрештою підтримають план. Також вона нагадала, що Брюссель хоче інвестувати 300 мільярдів євро в проєкти з економії газу та прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії. "Водночас ми укладаємо нові угоди з більш надійними партнерами, такими як США та Норвегія", - додала очільниця Єврокомісії.

Не всі країни ЄС підтримують заощадження газу

Напередодні газета Financial Times повідомила, що деякі країни ЄС хочуть домогтися винятків із плану Єврокомісії щодо обов'язкового зниження споживання природного газу. В проєкті пропозицій, який потрапив у розпорядження видання, йдеться, що скорочення має бути меншим за запропоновані 15 відсотків, якщо держава має додатковий газ, який вона могла би постачати іншим країнам ЄС через СПГ-термінали або трубопроводами. Крім того, пропонується, щоби критично важливі для єдиного ринку галузі були звільнені від обов'язку зменшити споживання.

Проти пропозиції Єврокомісії виступила низка країн, зокрема Італія, Португалія, Іспанія та Греція. Для ухвалення плану потрібна згода 15 з 27 держав-членів ЄС. Зробити це можуть вже на зустрічі 26 липня.

Читайте також: Як Євросоюз готується на випадок відключення російського газу

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