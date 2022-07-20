ЄС має скоротити споживання газу на 15 відсотків

Через загрозу припинення постачання російського газу Європейський Союз має до березня 2023 року скоротити споживання газу на 15 відсотків порівняно із середнім споживанням за той же період у 2016-2021 роках. З такою пропозицією у рамках плану "Економія газу для безпечної зими" виступила у середу, 20 липня, Єврокомісія.

Наразі країнам ЄС пропонується піти на такий крок добровільно, однак цей захід може стати юридично обов'язковим, якщо Росія дійсно припинить постачання газу до Європи, а в ЄС виникне значний ризик гострої нестачі газу.

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Пропозиція Єврокомісії має бути схвалена державами-членами ЄС на рівні 55 відсотків - на практиці це означає 15 із 27. Дипломати з країн Євросоюзу обговорять його у п'ятницю, 22 липня, а затвердити ці заходи міністрів енергетики країн ЄС можуть уже наступного тижня, на зустрічі 26 липня.

Згідно з попередньою оцінкою Єврокомісії, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, у разі суворої зими під загрозою опиниться до 1,5 відсотка валового внутрішнього продукту ЄС.

За словами джерел агентства серед європейських дипломатів, передбачається, що у разі значного ризику серйозного дефіциту поставок чи різкого зростання попиту Єврокомісії буде надано право оголошувати тривогу у масштабах усього ЄС.

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Нові правила підтримки віднювальної енергетики

Європейська комісія також у цей день послабила правила надання державної допомоги для схем застосування відновлюваної енергетики та декарбонізації, спрямованих на зменшення залежності Європейського Союзу від російської енергії.

Виконавчий орган ЄС заявив, що урядам також буде дозволено надавати до 500 тисяч євро державної допомоги компаніям, які постраждали від санкцій проти Росії, порівняно з 400 тисячами євро раніше.

Компанії в сільськогосподарському секторі також можуть подати заявку на державну допомогу в розмірі до 62 тисяч євро, а в рибальстві - до 75 тисяч євро, порівняно з попереднім обмеженням у 35 тисяч євро.

Проєкти відновлюваної енергетики можуть охоплювати відновлюваний водень, біогаз і біометан, зберігання та відновлюване тепло, заявили у ЄК. Зазначається, що спрощені правила державної допомоги дозволять країнам ЄС створювати нові тендерні схеми для проектів декарбонізації або безпосередньо підтримувати проєкти без тендерів.