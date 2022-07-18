 Коментар: Німецький страх через ″Північний потік″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.07.2022

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Економіка

Коментар: Німецький страх через "Північний потік"

Німеччина потерпає від спеки. Однак подумки чимало жителів країни вже перенеслися в зиму, яка цьогоріч може виявитися для них вельми холодною. Винен у цьому буде не лише Володимир Путін, вважає Генрік Беме.

Постави газу до Німеччини після ремонту Північного потоку можуть не відновитися

Постави газу до Німеччини після ремонту "Північного потоку" можуть не відновитися

Літня спека в Німеччині наразі сягає температур у понад 30 градусів. За таких обставин зазвичай мало хто думає про далеку зиму. Але літо 2022 року назвати "звичайним" важко. На сході Європи точиться війна. І той, хто її почав - російський диктатор, виходець зі спецслужб Володимир Путін, - веде підступну гру.

Окрім знищення України, у нього є й інші плани, а саме: посіяти розбрат у лавах так званого Заходу, тобто країн, які поважають такі цінності, як верховенство права, свободу думок, рівність і толерантність. Для такої людини як Путін, це немов червона ганчірка.

Гра з газовим вентилем

Тому, поки путінське військо поливає бомбами схід і південь України, сам він бореться з "недружніми" країнами Заходу за допомогою іншої своєї улюбленої зброї - природного газу.

Оглядач DW Генрік Беме

Оглядач DW Генрік Беме

Немов у прямо у нього на столі є вентилі, якими можна закрутити поставки газу то до Австрії, то до Італії. Значно менше російського газу йде до Західної Європи і через Україну. Покарав він вже і Німеччину: за найважливішим маршрутом поставок - газогоном "Північний потік - 1", що проходить дном Балтійського моря - до німецького Грайфсвальда не закачали навіть половини від звичайного обсягу газу. Причиною є буцімто якась нещасна турбіна.

Її невдовзі повернуть з ремонту з Канади, для чого спеціально навіть одним махом призупинять дію санкцій. Тоді й побачимо, чи відсутність турбіни була лише зручним приводом, щоб скоротити поставки газу. Німеччина з нетерпінням чекає на наступний четвер. Цього дня, як очікується, плановий ремонт газогону має бути завершений. Чи піде на захід газ після завершення ремонту - велике питання.

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Шокуюча залежність Німеччини

Якщо газ перекриють, зима буде непростою. Адже сховища у Німеччині заповнені лише на 65 відсотків. Оскільки замінити російський газ у стислі терміни і за прийнятними цінами не вийде, на економіку країни чекають великі випробування. Саме на це і розраховує Путін: він перекриває кран, економіка різко падає і призводить до соціальної напруги. Це, за його задумом, має знизити готовність підтримувати Україну на Заході.

Весь фокус у тому, що модель економічного успіху Німеччини минулих десятиліть базувалася на імпорті дешевих енергоресурсів: нафти і газу з Росії. Того, хто це критикував, негайно затюкували. Згадаємо хоча б, наприклад, засідання Генасамблеї ООН у вересні 2018 року. Тодішній президент США - такий собі Дональд Трамп - змусив німців подивитися на себе у дзеркало. За його словами, Німеччина потрапить у повну залежність від російських енергоресурсів, якщо негайно не змінить курс. З боку німецької делегації ці слова зустріли лише усмішками й хитанням головою на знак незгоди.

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Сланцевий газ не такий і поганий?

Згодом, коли американці запровадили санкції проти компаній, які добудовували вже майже готовий газогін, у Німеччині обурювалися: вони думають лише про те, щоб продати нам свій сланцевий газ. Сьогодні же німецький міністр економіки буквально благає у Вашингтоні продати побільше цього газу. Зате коли мова заходить про те, що сланцевий газ можна видобувати і у Німеччині (а вже розвіданих запасів легко вистачить на два роки внутрішнього споживання), німці лише крутять носом. Ми ж, мовляв, не будемо псувати собі довкілля.

Схожа ситуація і з вугіллям, імпорт якого доводиться нарощувати, шукаючи альтернативних Росії постачальників. При цьому значна частка імпорту припадає на Колумбію, де вугілля видобувають у нерідко жахливих умовах. Псевдоморалізаторська дискусія точиться і довкола продовження термінів експлуатації трьох німецьких атомних електростанцій, які ще не встигли закрити. Німецька влада - і в Берліні, і на місцях - метушливо готує кризові плани на зиму, ЗМІ змагаються в конкурсах на найбільш загрозливий заголовок про наступну катастрофічну зиму, а в Кремлі сидить чоловік, який задоволено потирає руки. Новітня німецька політика значною мірою сама винна в ситуації, в якій опинилася країна. Швидко помилки минулих років виправити не вдасться. Це буде холодна зима.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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