Що буде, якщо Путін перекриє Німеччині газовий вентиль?

Ситуація з газопостачанням Німеччини поступово стає дедалі серйознішою. Цього тижня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив, що питання про газопостачання після завершення робіт з технічного обслуговування газопроводу "Північний потік", який іде з Росії до Німеччини через Балтику, залишається відкритим. Ремонтні роботи триватимуть до 21 липня.

Офіційно "Газпром" пояснює сумніви тим, що важливу для роботи газопроводу турбіну, яку ремонтували в Канаді, досі не повернули трубопровідній компанії. Уряд Німеччини каже, що турбіни з Канади повернуть, тож підстав для обмеження поставок газу немає. Останнім часом з Росії надходило лише 40 відсотків від тих обсягів газу, які прокачувалися раніше. Російський газ відіграє важливу роль в енергозабезпеченні промисловості та приватних домогосподарств ФРН. Більш ніж половина будинків у Німеччині опалюється газом.

Іншими словами: президент РФ Путін використовує поставки газу в Німеччину як політичну зброю. Принаймні про це кілька разів заявляли федеральний міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) і канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Габек в інтерв'ю телеканалу RTL зазначив: "Я б збрехав, якби сказав, що не стурбований (перспективою зупинки постачання газу - Ред.)". Залежність від російського газу у ФРН висока, хоча уряд вживає заходів задля її зменшення.

У Німеччині за розподіл газу відповідає державний орган - Федеральне агентство з мереж. Його голова Клаус Мюллер (Klaus Müller) постійно наголошує, що пріоритет у газозабезпеченні надається приватним домогосподарствам. В інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland він сказав, що "німецьке та європейське законодавства забезпечують повний захист приватних домогосподарств". Але міністр економіки Роберт Габек днями поставив під сумнів, що у разі повного припинення постачань пріоритет справді отримають приватні домогосподарства, а не промисловість.

Читайте також: Ремонт "Північного потоку": Росія хоче змусити німців мерзнути?

Різке зростання цін на газ

Усе це свідчить про нервозні настрої. За опитуваннями, падає й підтримка санкцій ЄС проти Росії. Клаус Мюллер попередив, що приватні німецькі споживачі мають бути готовими до потроєння ціни на газ наступного року: "Вже зараз у тих, хто отримав платіжки, ціна зросла вдвічі. При тому, що наслідки війни в Україні у них ще не враховані". Клієнти, які раніше сплачували близько 1500 євро за газ на рік, тепер мають бути готовими викласти 4500 євро.

Приймальний термінал газопроводу "Північний потік" у Любміні на північному сході ФРН

Вагання Габека щодо того, хто отримає пріоритет забезпечення - споживачі чи промисловість, щоби економіка не зазнала занадто великого удару, наразилися на критику з боку громадських організацій. Наприклад, голова соціальної спілки VDK Верена Бентеле (Verena Bentele) повідомила газетам медіагрупи Funke, що сім'ї з маленькими дітьми, неповносправні особи та люди похилого віку, хронічно хворі та особи, що потребують догляду, особливо залежать від стабільного забезпечення газом. Гендиректор Німецького фонду захисту пацієнтів Ойґен Бриш (Eugen Brysch) сказав, що міністр не повинен мати право вирішувати, хто зрештою отримає газ і в яких обсягах. "Бундестаг зобов'язаний ухвалити остаточне рішення щодо визначення пріоритетів", - сказав Бриш в інтерв'ю Osnabrücker Zeitung.

Читайте також: Уряд ФРН радить фірмам запастися генераторами аварійного живлення

Газу в підземних сховищах недостатньо

Отже, газ у Німеччині стає дефіцитним і дорогим. Відповідно до закону, підземні сховища в Німеччині мають бути заповнені на 80 відсотків до 1 жовтня і на 90 відсотків до 1 листопада. Однак дуже малоймовірно, що цього року план буде виконано. На даний момент рівень заповненості становить лише близько 65 відсотків, що дуже мало, щоб гарантувати забезпечення взимку. Тому й справді не виключено, що пріоритети доведеться визначати депутатам Бундестагу.

Тим часом Єврокомісія у Брюсселі очікує, що Росія до кінця року може повністю припинити постачання газу в ЄС. Проєкт плану на випадок надзвичайних ситуацій передбачає, що, наприклад, громадські та комерційні будівлі з осені опалюватимуться максимально лише до температури у 19 градусів. Вже зараз можна говорити про те, що ця осінь і зима будуть важкими для споживачів газу в Європі.