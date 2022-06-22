"Газпром" зупинив "Північний потік". На 10 днів чи надовго?

Хто б міг подумати, що всю Німеччину розбурхає така банальна справа, як щорічний плановий ремонт одного з елементів газової інфраструктури! У минулі роки графік зупинки "Північного потоку" на профілактичні роботи цікавив лише імпортерів газу та операторів газотранспортних мереж. Цього року рішення швейцарської дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream AG з 11 по 21 липня перервати поставки двома нитками керованого нею трубопроводу стало однією з головних тем у політичних колах ФРН та в німецьких ЗМІ.

"Північний потік" використовувався з середини червня лише на 40 відсотків

Проблема не стільки у тому, що на півтора тижні випадає поки що найважливіший маршрут постачання російського газу до Німеччини та сусідніх з нею країн ЄС, причому відбувається це за умов гострого дефіциту блакитного палива на європейському ринку та в розпал його закачування до підземних газосховищ (ПГС) у межах підготовки на зиму.

Найбільше у Німеччині стурбовані тим, що після 21 липня постачання газу "Північним потоком" взагалі не відновиться - навіть у тих сильно обмежених обсягах (40 відсотків від проєктної потужності), в яких вони йшли з Росії з середини червня, - з того часу, як політичні лідери ФРН, Франції та Італії вирушили до Києва, щоб там виступити за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Щоправда, "Газпром" пояснює різке скорочення поставок технічними причинами: Канада через санкції проти РФ заблокувала повернення відремонтованих газоперекачувальних агрегатів фірми Siemens Energy на компресорну станцію "Портова" поблизу Виборга в Ленінградській області, до того ж Ростехнагляд виявив на цій КС технічні несправності та тимчасово заборонив її використання.

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Німецькі політики не вірять поясненням Москви

Однак у Берліні вже зрозуміли, що різні російські регулятори періодично виявляють якісь неполадки, порушення чи неякісну харчову продукцію саме в ті моменти, коли це особливо вигідно політично Кремлю. Найсвіжіший приклад - рішення районного суду на місяць зупинити експорт нафти з Казахстану до ЄС із терміналу в Новоросійську, оскільки Ространснагляд виявив там порушення в інструкціях з ліквідації аварійних розливів нафти.

"Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин", - заявив 6 липня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Міністр економіки ФРН Роберт Габек показує, що загрожує ПСГ, якщо Росія відключить газ, 23 червня 2022 року

На початку місяця аналогічно висловився віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck). Він розповів, що не буде сильно здивований, якщо у Росії в ході десятиденних профілактичних робіт виявлять якусь маленьку несправну деталь і потім скажуть, що, мовляв, не можемо ми все це знову запустити.

Своїми побоюваннями, що планова технічна профілактика "Північного потоку" може перерости "в його тривалу політичну профілактику", не без сарказму поділився і голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

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Зупинка "Північного потоку" має допомогти реанімувати "Північний потік-2"?

Коротше, у політичному керівництві ФРН вважають цілком ймовірним сценарій повного припинення постачання російського газу "Північним потоком" після 21 липня. Хоча цим Кремль позбавив би російську державну компанію "Газпром" найважливішого експортного ринку та джерела валютних доходів, адже Німеччина до пандемії коронавірусу купувала понад чверть усіх її поставок у напрямку Європи, включаючи Туреччину.

Однак у Берліні тепер вважають, що задля досягнення своїх військових цілей в Україні Володимир Путін готовий піти на такий радикальний крок, сподіваючись ввести Німеччину у важку економічну, а потім і політичну кризу, щоб змусити її таким чином знизити або навіть припинити підтримку українського опору російській агресії.

Ще одна мета повного відключення "Північного потоку" могла б полягати у спробі змусити ФРН і в цілому ЄС таки видати дозвіл на експлуатацію іншого російського газопроводу на Балтиці - "Північного потоку-2". Подібні заклики лунали останнім часом у Москві, а 6 липня ідею запустити заморожений німецькою владою і вже списаний європейськими інвесторами газопровід під час дебатів у Бундестазі активно лобіювала правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Але цього разу її не підтримала навіть Ліва партія, яка часто виступає з проросійських позицій.

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Олаф Шольц: газова криза не змусить ФРН відмовитись від підтримки України

А 7 липня канцлер Олаф Шольц у телевізійному інтерв'ю наголосив, що Німеччина активно підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно, незважаючи на економічні проблеми у ФРН, що зростають, і загрозу газової кризи. Того ж дня було опубліковано результати репрезентативного опитування, згідно з яким 61 відсоток німецьких виборців підтримують санкції ЄС, навіть якщо вони будуть пов'язані з труднощами в енергопостачанні.

Приймальний термінал "Північного потоку-2" безлюдний: європейські фінансисти вже списали газопровід

Тож якщо "Газпром" після 21 липня не відновить роботу "Північного потоку" і таким чином значною мірою позбавить Німеччину російського газу (певні обсяги поки що продовжують надходити через Україну, Словаччину, Австрію та Чехію, тоді як газопровід "Ямал-Європа" РФ перекрила ще навесні), то ФРН навряд чи піде на будь-які політичні поступки - принаймні найближчими місяцями.

Натомість Німеччина зосередиться на головному завданні тижнів, що залишилися, до початку опалювального сезону в жовтні: на максимально швидкому закачуванні газу в німецькі ПСГ. Вони - найпотужніші у всьому Євросоюзі та здатні покрити приблизно чверть річного споживання газу до ФРН. Якщо до 1 жовтня рівень їх заповнення вдасться довести до 80 відсотків, а до 1 листопада - до 90 відсотків, як того вимагає закон, що набрав чинності 30 квітня, то Німеччина увійде в зиму зі суттєвим підстрахуванням.

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Німці пильно стежать за рівнем заповнення своїх газосховищ

"Якщо рік тому німці уважно стежили за показником нових заражень коронавірусом, то тепер їхня увага прикута до рівня заповнення газосховищ", - констатує газета Handelsblatt. Цей рівень якраз до 11 липня може становити приблизно 65 відсотків, що стане відомо, швидше за все, лише 13 липня, оскільки BNetzA зазвичай публікує свої дані з дводенним лагом.

Газосховище Etzel на північному заході Німеччини - одне з найбільших у ФРН

65 відсотків - це проміжна мета, яку планувалося досягти до 1 серпня, щоб протягом осені вийти на задані новим законом показники. Таким чином, закачування в ПСГ поки що йшло з випередженням графіка, проте її темпи через профілактичну зупинку "Північного потоку", швидше за все, знизяться.

Хоча, з іншого боку, є реальні шанси, що закачування все ж таки продовжиться, нехай і повільніше. Адже постачання газу з Нідерландів та Бельгії з початку липня дещо збільшилося, свідчать публіковані BNetzA графіки. Нідерланди експортують частину власного видобутку і водночас качають до ФРН регазифікований у порту Роттердама скраплений газ, СПГ Німеччина імпортує також через бельгійський термінал.

До того ж на нафтогазових родовищах Норвегії уряду цієї країни вдалося запобігти страйку, тому в ПСГ під час зупинки "Північного потоку" можна буде, як і раніше, закачувати й норвезький газ.

Тим більше, що в Німеччині набирає чинності нині загальнонаціональна кампанія з економії енергії і особливо газу, що почалася в перших числах червня, і охопила як промислові підприємства, так і домашні господарства. Однак споживання газу почало падати ще до цієї кампанії просто через занадто високі ціни і зменшилося за перші шість місяців 2022 року приблизно на 14 відсотків. І найближчим часом, мабуть, скоротиться ще більше, оскільки 8 липня законодавці ФРН остаточно затвердили закон, що дозволяє тимчасово виводити з резерву вугільні електростанції, щоб максимально знизити використання газу під час виробництва електроенергії.

Вугільні електростанції шкодять екології та клімату, але тимчасово мають допомогти заощадити газ

Таким чином, майбутній десятиденний профілактичний ремонт "Північного потоку" стане для Німеччини своєрідною репетицією життя без російського газу. І якщо в 20-х числах липня рівень заповнення німецьких ПСГ наблизиться до позначки 70 відсотків, це стане переконливим сигналом, що залежність від російського газу вже значно знизилася.

У такому разі відновлення поставок газопроводом на Балтиці, навіть у усіченому вигляді, буде сприйняте з подихом полегшення і, можливо, призведе до зниження котирувань на спотовому ринку газу. Більше того, у Німеччині можуть знову зазвучати заклики спробувати відмовитися від російського газу все ж таки раніше, ніж у середині 2024 року, як це зараз планують у Берліні.

Якщо ж після 21 липня "Газпром" під якимось приводом не відновить роботу "Північного потоку", це стане сигналом для уряду, бізнесу та населення Німеччини різко посилити режим заощадження, щоб максимально ефективно використовувати теплі тижні 2022 року, що залишилися, для підготовки до важкої зими за умов гострого дефіциту газу. Це буде сигнал до остаточного переходу ФРН у режим надзвичайної енергетичної ситуації.