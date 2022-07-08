А якщо будемо мерзнути? Як німецькі популісти "Північний потік-2" рятували

"Хіба це допомога людям в Україні, якщо ми тут у Німеччині замерзатимемо", - риторично запитав депутат Бундестагу Штеффен Котре (Steffen Kotre) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) 6 липня під час чергового раунду запитань до глави уряду в парламенті. Котре - представник фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Ця партія - єдина з семи представлених у Бундестазі - виступає за скасування санкцій, запроваджених проти Росії за розв'язану Путіним війну проти України.

Праві популісти також вимагають ввести в експлуатацію вже добудований, але "заморожений" через російську агресію газопровід "Північний потік-2", на що, власне, і вказував Штеффен Котре. Цю вимогу фракція АдН включила до порядку денного передостаннього перед парламентськими канікулами пленарного засідання Бундестагу, що відбулося 7 липня.

Читайте також: Коментар: Усю Німеччину мобілізують на економію газу

Урок популізму від депутата АдН

Відкривати дебати на цю тему мав сам Котре. Але він до їхнього початку спізнився, тому головуючий на засіданні Бундестагу запросив на трибуну його колегу по фракції Мартіна Райнгардта (Martin Reinhardt).

Фракція АдН нерідко влаштовує акції у пленарному залі Бундестагу

Він почав із загального огляду економічної ситуації в Німеччині, показників рівня бідності, зростання цін на енергоносії, що, на його переконання, відповідає ідеологічним позиціям Зелених, які входять до правлячої коаліції. Якби їхній представник, міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck), справді працював на благо німецького народу, заявив Райнгардт, то йому, мовляв, слід би запустити в експлуатацію "Північний потік-2" і продовжити термін роботи останніх трьох АЕС, які має бути за планом зупинено наприкінці поточного року.

А замість цього, кипів депутат АдН, Габек "закликає проявити солідарність у холодних квартирах, приймати душ за розкладом і терпіти поневіряння, як у повоєнні роки, а натомість ми отримаємо закон про самовизначення та легалізацію канабісу, тож скоро зможемо сидіти одурманеними у наших холодних квартирах і обирати свою стать".

Читайте також: У німецькій партії АдН триває конфлікт через ставлення до Росії

Газопроводів достатньо, газу мало

Вимогу правих популістів запустити "Північний потік-2" відкинули як представники правлячих, так і опозиційних партій - консерватори та посткомуністи.

Соціал-демократ Робін Мезарош (Robin Mesarosch) закликав враховувати очевидні факти: "Північним потоком" Путін прокачує майже наполовину менше газу, ніж раніше, трубопроводом "Ямал" взагалі ніякого газу не надходить від РФ, газопровід Transgas (через Україну .- Ред.) теж працює не на повну силу. Це означає, ми маємо справу не з проблемою газопроводів, а з проблемою газу". Пропозиція АдН, за його словами, рівнозначна спробі боротися з бідністю, нарощуючи кількість банкоматів.

Газопровід "Ямал" не діє

На скорочення постачання газу з Росії звернув увагу і консерватор Томас Ґебгарт (Thomas Gebhart): "Путін наполовину закрутив газовий кран, як ми знаємо, через кілька днів буде зупинено на планову профілактику перший "Північний потік", і ми не знаємо, чи буде згодом знову відкрито газовий кран". Але запуск "Північного потоку-2" у такій ситуації він вважає помилковим із трьох причин.

По-перше, за бажання постачати газ до Німеччини Путін може знову скористатися першим "Північним потоком", потужностей якого цілком вистачає. По-друге, продовжував він, в умовах війни, яку веде Путін проти України, неприпустимо посилювати залежність Німеччини від постачання російського газу. А, по-третє, запуск "Північного потоку-2" виглядав би як винагорода Путіну, який, нагадав депутат, "завдає таких страждань такій великій кількості людей".

Читайте також: Німців закликають до економії газу через можливе відключення з боку РФ

Наївність чи недбалість Анґели Меркель?

Представник Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin), своєю чергою, пригадав консерваторам той факт, що саме їхня представниця на посаді канцлерки Анґела Меркель (Angela Merkel) до останнього моменту відстоювала проєкт "Північного потоку-2", а її уряд у багато в чому відповідає за неприпустимо високу залежність енергетичної безпеки Німеччини від російських енергоносіїв. "Це були саме ви, хто, на жаль, разом із соціал-демократами продав підземні газосховища "Газпрому", фірмі, яка минулого літа замість того щоб їх знову заповнювати, навпаки, спустошувала, очевидно, готуючись до агресії", - звернувся Тріттін до фракції ХДС/ХСС.

Підземне сховище газу в німецькому Редені належить "Газпрому"

Ніколи в майбутньому, переконаний він, не можна допускати таку залежність від одного єдиного постачальника енергоресурсів, а введення в експлуатацію "Північного потоку-2" стало б кроком у напрямку ще більшої залежності.

Такої точки зору дотримується і третій партнер правлячої в Німеччині коаліції - ліберали. За словами їхнього представника Олафа ін дер Бека (Olaf in der Beek), праві популісти пропонують запобігти енергетичній кризі в Німеччині за допомогою заходів, які її спровокували. З Путіним, "агресором, який веде жорстоку війну проти незалежної та вільної України", заявив ліберал, не можна вести справи як із "звичайним торговим партнером".

Читайте також: Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"

Амбівалентна позиція німецьких посткомуністів

З певним нетерпінням спостерігачі чекали, що скажуть на цю тему німецькі посткомуністи - представники Лівої партії. Справа в тому, що їхній депутат, голова парламентського комітету з економіки Клаус Ернст (Klaus Ernst), напередодні також висловився за діалог з Москвою про введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Але це, судячи з усього, була його персональна позиція.

Ральф Ленкерт (Ralph Lenkert) з фракції Лівої партії, виступаючи в Бундестазі, процитував постанову недавнього з'їзду партії в Ерфурті: "По-перше, ми рішуче засуджуємо злочинну агресивну війну Росії і скоєні Росією воєнні злочини і виступаємо за покарання. По-друге, ми хочемо енергетичної незалежності… На тлі війни в Україні ми вважаємо за правильне не вводити в експлуатацію "Північний потік-2".

Читайте також: Росія скорочує постачання газу "Північним потоком" на 40 відсотків

Гельмут Коль - все ще канцлер?

Черга до одного з ініціаторів обговорення цієї теми у Бундестазі дійшла лише під кінець дебатів. Але Штеффен Котре був, як здалося кореспондентові DW, не дуже у формі. Так, критикуючи політику сьогоднішнього уряду Німеччини, він назвав канцлером не Олафа Шольца, а чомусь Гельмута Коля (Helmut Kohl), який очолював німецький уряд з 1982 по 1998 рік і помер 2017-го.