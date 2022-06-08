Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"

Відпочинок на дачі в Бранденбурзі, відпустка в Італії, п'ять тижнів на Балтійському морі, де вона змогла "провітритися", - останні місяці колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела саме так, як і обіцяла, передаючи естафету своєму наступникові Олафу Шольцу (Olaf Scholz). 2021 року вона казала, що зробить паузу і не прийматиме жодних запрошень: "А потім подивимося, де з'явлюся".

У квітні Анґела Меркель була у відпустці в Італії

На публіці ексканцлерка з'явилася у пишному необароковому залі театру "Берлінер Ансамбль" у столиці Німеччини з позолотою та червоним оксамитом. За її розмовою з публіцистом і журналістом Александером Осанґом (Alexander Osang) спостерігали близько 700 глядачів та багато представників ЗМІ.

Війна не дає спокою Меркель

Анонс заходу обіцяв, що канцлерка висловить свою позиції щодо гострих питань сьогодення. На першому плані, безумовно, була війна Росії в Україні. Заходу передувала критика політики Меркель щодо Росії під час її урядування, яку можна було зустріти в багатьох ЗМІ. Чи бачить вона помилки у своєму минулому?

За словами Меркель, війна в Україні не дає їй спокою

Ексканцлерка зізнається, що нинішня ситуація в Україні не дає їй спокою: "Звісно, я по-іншому уявляла собі час після свого канцлерства. 24 лютого стало просто переломним моментом". Війну Росії проти України вона Меркель називає "брутальним нападом всупереч міжнародному праву, якому немає жодного вибачення".

Вона каже, що замислюється над тим, чи не припустилася помилок, 16 років перебуваючи на посаді канцлера Німеччини: "Чи можна було зробити ще більше, аби відвернути цю трагедію?".

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Більше жорсткості щодо Путіна?

Меркель визнає, що 2014 року, після анексії Криму Росією, можна було зайняти жорсткіший курс щодо російського президента Володимира Путіна. Втім, каже вона, не можна сказати, що Захід взагалі нічого не зробив, і звертає особливу увагу на виключення Росії з Великої вісімки - клубу провідних індустріальних націй, а також рішення НАТО про те, що кожна держава повинна виділяти два відсотки свого ВВП на оборону.

2007 року відносини між Путіним і країнами Заходи були зовсім іншими

Меркель також виправдовує своє рішення виступити проти вступу України на Грузії до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року: "Україна тоді була країною, в якій панували олігархи, її не можна було просто взяти в НАТО". Крім того, за її словами, вже тоді було зрозуміло, що Путін би просто так не змирився зі вступом України до Альянсу та вже тоді "міг завдати Україні колосальної шкоди".

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Надії на зміни в Росії завдяки торгівлі

Тож оглядаючись назад, Меркель каже, що не бачить власних помилок у політиці щодо Росії. За її словами, від того що дипломатичні зусилля не принесли успіху, їх ще не можна назвати хибними: "Тож я не вважаю, що мала б зараз сказати: це було помилкою. Тому я й не буду вибачатися". Ексканцлерка каже, що, "на щастя, зробила достатньо спроб" змінити ситуацію і що їй "дуже сумно від того, що це не вдалося".

"Нормандський формат" був покликаний знайти рішення конфлікту на Донбасі

Під час канцлерства Меркель у Німеччині панувало переконання, що партнерство з Росією - це кращий варіант для Європи, ніж конфронтація з Кремлем. Меркель, що представляла Християнсько-демократичний союз (ХДС), а також соціал-демократи, які багато років перебували при владі разом із нею, робили ставку на економічну співпрацю з Москвою у комбінації з політичним та культурним обміном. До того ж, у Росії можна було відносно дешево купувати газ, нафту та вугілля, що грало на руку німецькому бізнесу.

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Історія з собакою

Та чи канцлерка, може, недооцінила особисто Путіна - його жагу до влади та рівень потенційної агресії? Чи не варто було їй замислитися, коли він узяв із собою великого пса на зустріч у Сочі 2007 року попри відомий факт, що Меркель боїться собак після того, як один вкусив її в 1990-х?

Путін взяв на зустріч з Меркель собаку, хоч знав, що вона їх боїться

Вона розповідає, як під час тієї зустрічі Путін сказав їй, що розпад Радянського Союзу був для нього найжахливішою подією ХХ століття: "Я сказала йому, знаєш, для мене це було головною щасливою обставиною мого життя, адже завдяки ньому я змогла (вирватися. - Ред.) на свободу і робити те, що приносить мені задоволення і радість". Цієї миті, каже Меркель, стало зрозуміло, що між ними існують "великі розбіжності, і що ці розбіжності постійно поглиблювалися". З цього ексканцлерка робить висновок: "холодну війну з Росією так ніколи й не вдалося припинити".

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Як далі співіснувати з Росією?

Меркель каже, що ніколи не була наївною: "Ненависть Путіна, треба сказати, ворожість Путіна спрямована проти західної демократичної моделі". Вона, мовляв, постійно попереджала: "Ви знаєте, що він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший крок до НАТО".

Зустріч із Меркель у театрі в Берліні тривала понад півтори години

Сама ексканцлерка каже, що сама з таким баченням не погоджується, але визнає: протягом усіх останніх років не вдалося створити архітектуру безпеки, яка б відвернула війну: "І над цим треба замислитися". Меркель переконана, що і Німеччина зацікавлена в тому, аби знайти певний modus vivendi - модель співіснування з Росією.

Одне, за словами політикині, для неї очевидно: військове стримування - єдина мова, яку розуміє Путін. Тому вона задоволена збільшеним фінансуванням Бундесверу: "Я зараз вкрай задоволена, що ми вирішили придбати озброєні дрони, коли їх уже має весь світ".

Розмова з ексканцлеркою в берлінському театрі тривала понад півтори години, війна Росії в Україні була хоч і не єдиною, але головною темою. Анґела Меркель виглядала так, наче вона відпустила величезну ношу і перебуває в гармонії сама з собою. Ексканцлерка каже, що не балотуватися в Бундестаг 2021 року було єдиним правильним рішенням: "Я 30 років займалася політикою і постійно мала зустрічі, зустрічі, зустрічі, тож я була дуже, дуже рада (піти з політики. - Ред.). І відтоді я вважаю, що я дуже добре справляюся з цим новим етапом свого життя і можу бути дуже щасливою".

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