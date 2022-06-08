Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель каже, що часто думає про те, чи можна було відвернути напад Росії на Україну. Водночас вона не бачить помилок у власній політиці щодо Москви.
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель вперше дала інтерв'ю з грудня 2021
Відпочинок на дачі в Бранденбурзі, відпустка в Італії, п'ять тижнів на Балтійському морі, де вона змогла "провітритися", - останні місяці колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела саме так, як і обіцяла, передаючи естафету своєму наступникові Олафу Шольцу (Olaf Scholz). 2021 року вона казала, що зробить паузу і не прийматиме жодних запрошень: "А потім подивимося, де з'явлюся".
У квітні Анґела Меркель була у відпустці в Італії
На публіці ексканцлерка з'явилася у пишному необароковому залі театру "Берлінер Ансамбль" у столиці Німеччини з позолотою та червоним оксамитом. За її розмовою з публіцистом і журналістом Александером Осанґом (Alexander Osang) спостерігали близько 700 глядачів та багато представників ЗМІ.
Війна не дає спокою Меркель
Анонс заходу обіцяв, що канцлерка висловить свою позиції щодо гострих питань сьогодення. На першому плані, безумовно, була війна Росії в Україні. Заходу передувала критика політики Меркель щодо Росії під час її урядування, яку можна було зустріти в багатьох ЗМІ. Чи бачить вона помилки у своєму минулому?
За словами Меркель, війна в Україні не дає їй спокою
Ексканцлерка зізнається, що нинішня ситуація в Україні не дає їй спокою: "Звісно, я по-іншому уявляла собі час після свого канцлерства. 24 лютого стало просто переломним моментом". Війну Росії проти України вона Меркель називає "брутальним нападом всупереч міжнародному праву, якому немає жодного вибачення".
Вона каже, що замислюється над тим, чи не припустилася помилок, 16 років перебуваючи на посаді канцлера Німеччини: "Чи можна було зробити ще більше, аби відвернути цю трагедію?".
Меркель визнає, що 2014 року, після анексії Криму Росією, можна було зайняти жорсткіший курс щодо російського президента Володимира Путіна. Втім, каже вона, не можна сказати, що Захід взагалі нічого не зробив, і звертає особливу увагу на виключення Росії з Великої вісімки - клубу провідних індустріальних націй, а також рішення НАТО про те, що кожна держава повинна виділяти два відсотки свого ВВП на оборону.
2007 року відносини між Путіним і країнами Заходи були зовсім іншими
Меркель також виправдовує своє рішення виступити проти вступу України на Грузії до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року: "Україна тоді була країною, в якій панували олігархи, її не можна було просто взяти в НАТО". Крім того, за її словами, вже тоді було зрозуміло, що Путін би просто так не змирився зі вступом України до Альянсу та вже тоді "міг завдати Україні колосальної шкоди".
Тож оглядаючись назад, Меркель каже, що не бачить власних помилок у політиці щодо Росії. За її словами, від того що дипломатичні зусилля не принесли успіху, їх ще не можна назвати хибними: "Тож я не вважаю, що мала б зараз сказати: це було помилкою. Тому я й не буду вибачатися". Ексканцлерка каже, що, "на щастя, зробила достатньо спроб" змінити ситуацію і що їй "дуже сумно від того, що це не вдалося".
"Нормандський формат" був покликаний знайти рішення конфлікту на Донбасі
Під час канцлерства Меркель у Німеччині панувало переконання, що партнерство з Росією - це кращий варіант для Європи, ніж конфронтація з Кремлем. Меркель, що представляла Християнсько-демократичний союз (ХДС), а також соціал-демократи, які багато років перебували при владі разом із нею, робили ставку на економічну співпрацю з Москвою у комбінації з політичним та культурним обміном. До того ж, у Росії можна було відносно дешево купувати газ, нафту та вугілля, що грало на руку німецькому бізнесу.
Та чи канцлерка, може, недооцінила особисто Путіна - його жагу до влади та рівень потенційної агресії? Чи не варто було їй замислитися, коли він узяв із собою великого пса на зустріч у Сочі 2007 року попри відомий факт, що Меркель боїться собак після того, як один вкусив її в 1990-х?
Путін взяв на зустріч з Меркель собаку, хоч знав, що вона їх боїться
Вона розповідає, як під час тієї зустрічі Путін сказав їй, що розпад Радянського Союзу був для нього найжахливішою подією ХХ століття: "Я сказала йому, знаєш, для мене це було головною щасливою обставиною мого життя, адже завдяки ньому я змогла (вирватися. - Ред.) на свободу і робити те, що приносить мені задоволення і радість". Цієї миті, каже Меркель, стало зрозуміло, що між ними існують "великі розбіжності, і що ці розбіжності постійно поглиблювалися". З цього ексканцлерка робить висновок: "холодну війну з Росією так ніколи й не вдалося припинити".
Меркель каже, що ніколи не була наївною: "Ненависть Путіна, треба сказати, ворожість Путіна спрямована проти західної демократичної моделі". Вона, мовляв, постійно попереджала: "Ви знаєте, що він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, бо бачить у ньому перший крок до НАТО".
Зустріч із Меркель у театрі в Берліні тривала понад півтори години
Сама ексканцлерка каже, що сама з таким баченням не погоджується, але визнає: протягом усіх останніх років не вдалося створити архітектуру безпеки, яка б відвернула війну: "І над цим треба замислитися". Меркель переконана, що і Німеччина зацікавлена в тому, аби знайти певний modus vivendi - модель співіснування з Росією.
Одне, за словами політикині, для неї очевидно: військове стримування - єдина мова, яку розуміє Путін. Тому вона задоволена збільшеним фінансуванням Бундесверу: "Я зараз вкрай задоволена, що ми вирішили придбати озброєні дрони, коли їх уже має весь світ".
Розмова з ексканцлеркою в берлінському театрі тривала понад півтори години, війна Росії в Україні була хоч і не єдиною, але головною темою. Анґела Меркель виглядала так, наче вона відпустила величезну ношу і перебуває в гармонії сама з собою. Ексканцлерка каже, що не балотуватися в Бундестаг 2021 року було єдиним правильним рішенням: "Я 30 років займалася політикою і постійно мала зустрічі, зустрічі, зустрічі, тож я була дуже, дуже рада (піти з політики. - Ред.). І відтоді я вважаю, що я дуже добре справляюся з цим новим етапом свого життя і можу бути дуже щасливою".
Дивитись відео07:19
Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Більше не "дівчинка" Гельмута Коля
Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Перемога на виборах з мінімальною перевагою
Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Нова канцлерка
Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Гостинна господиня
Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Номер один у Євросоюзі
Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Помічник чи прикажчик?
Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Не ораторка
Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
"Матуся"
Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
"Ми впораємося"
Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
"Людина року"
Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Жінки біля керма
Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що була міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка була міністеркою сільського господарства.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Інтереси держави
Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Не має марнославства
Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Меркель на дозвіллі
Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, до пандемії майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Пандемія COVID-19
Пандемія COVID-19 багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавали критиці, але водночас це позитивно позначилося на рейтингу Меркель.
Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини
Прощання з посадою
Меркель пробула при владі 16 років, лише на 10 днів менше, ніж Гельмут Коль. І попри те, що вона виконуватиме обов'язки глави уряду, доки парламент не обере їй наступника, урочисто її вже провели з посади на державному рівні. У дворі міністерства оборони в Берліні військовий оркестр виконав пісні відомих німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини.