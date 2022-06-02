Меркель у першому за пів року виступі: Війна РФ в Україні - переломний момент

Повномасштабний напад Росії на Україну 24 лютого став "глибоким переломним моментом" в історії Європи після Другої світової війни, заявила колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму першому за шість місяців публічному виступі ввечері 1 червня. Захід, на якому були присутні понад 200 гостей, зокрема, численні представники німецьких політичних кіл, був присвячений завершенню роботи Райнера Гоффмана (Reiner Hoffmann) на посаді голови Об'єднання німецьких профспілок.

"Я висловлюю солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і підтримую її право на самооборону", - заявила Меркель. Вона також наголосила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Великої сімки (G7) та Організації Об'єднаних Націй, "спрямовані на припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

Ексканцлерка зауважила, що на даному етапі ніхто не може передбачити, наскільки далеко йдуть наслідки того, що трапилось, проте вже зараз можна сказати, що вони будуть суттєвими, насамперед для українців. За її словами, це, зокрема, стосується порушень прав людини щодо мирних жителів. Буча - приклад подібної жорстокості, зазначила Меркель.

Вона додала, що невеликим, але потужним "променем надії у нескінченності цього суму" стала величезна підтримка українців цілою низкою сусідніх держав, зокрема Польщею та Молдовою. "Нам ніколи не слід сприймати мир і свободу як належне", - наголосила колишня глава німецького уряду та закликала жителів Німеччини зробити свій внесок у згуртування Європи в нинішній ситуації.

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Меркель: Розчарую тих, хто думає, що я піду

Меркель зазначила, що надалі хотіла би залишатися активною: "Розчарую того, хто став робити ставку на те, що я піду". Конкретної посади, яку вона хотіла би зайняти, колишня канцлерка не назвала. Вона також натякнула, що не хотіла б як сторонній спостерігач давати оцінку діям чинного канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в ситуації з війною Росії проти України.

25 лютого у письмовій заяві Меркель різко засудила напад Росії на Україну та підтримала зусилля свого наступника Шольца, спрямовані на те, щоби зупинити дії президента РФ Володимира Путіна.

4 квітня, ексканцлерка ФРН відкинула критику, висловлену на її адресу президентом України Володимиром Зеленським, за відмову Берліна прийняти Київ в НАТО 14 років тому. Водночас у заяві ще раз наголошувалося, що Меркель повністю підтримує німецькі та міжнародні зусилля щодо припинення розв'язаної Росією війни, особливо "з урахуванням злочинів, про які стає відомо в Бучі та інших місцях України". Згодом представниця Меркель заявила, що попри заклики з лав її партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), висловитися про її політику щодо Росії, додаткових заяв або публічних виступів з цього приводу не планується.

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