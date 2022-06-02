 Меркель у першому за пів року виступі: Війна РФ в Україні - переломний момент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель у першому за пів року виступі: Війна РФ в Україні - переломний момент

У першому за шість місяців публічному виступі ексканцлерка Німеччини висловила солідарність з Україною та підтримала її право на самооборону.

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Повномасштабний напад Росії на Україну 24 лютого став "глибоким переломним моментом" в історії Європи після Другої світової війни, заявила колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму першому за шість місяців публічному виступі ввечері 1 червня. Захід, на якому були присутні понад 200 гостей, зокрема, численні представники німецьких політичних кіл, був присвячений завершенню роботи Райнера Гоффмана (Reiner Hoffmann) на посаді голови Об'єднання німецьких профспілок. 

"Я висловлюю солідарність з Україною, яка зазнала нападу та вторгнення з боку Росії, і підтримую її право на самооборону", - заявила Меркель. Вона також наголосила, що підтримує всі зусилля уряду Німеччини, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Великої сімки (G7) та Організації Об'єднаних Націй, "спрямовані на припинення цієї варварської агресивної війни з боку Росії".

Ексканцлерка зауважила, що на даному етапі ніхто не може передбачити, наскільки далеко йдуть наслідки того, що трапилось, проте вже зараз можна сказати, що вони будуть суттєвими, насамперед для українців. За її словами, це, зокрема, стосується порушень прав людини щодо мирних жителів. Буча - приклад подібної жорстокості, зазначила Меркель.

Вона додала, що невеликим, але потужним "променем надії у нескінченності цього суму" стала величезна підтримка українців цілою низкою сусідніх держав, зокрема Польщею та Молдовою. "Нам ніколи не слід сприймати мир і свободу як належне", - наголосила колишня глава німецького уряду та закликала жителів Німеччини зробити свій внесок у згуртування Європи в нинішній ситуації.

Читайте також: Ексрадник Меркель: Путін більше не партнер для Заходу

Меркель: Розчарую тих, хто думає, що я піду

Меркель зазначила, що надалі хотіла би залишатися активною: "Розчарую того, хто став робити ставку на те, що я піду". Конкретної посади, яку вона хотіла би зайняти, колишня канцлерка не назвала. Вона також натякнула, що не хотіла б як сторонній спостерігач давати оцінку діям чинного канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в ситуації з війною Росії проти України.

25 лютого у письмовій заяві Меркель різко засудила напад Росії на Україну та підтримала зусилля свого наступника Шольца, спрямовані на те, щоби зупинити дії президента РФ Володимира Путіна.

4 квітня, ексканцлерка ФРН відкинула критику, висловлену на її адресу президентом України Володимиром Зеленським, за відмову Берліна прийняти Київ в НАТО 14 років тому. Водночас у заяві ще раз наголошувалося, що Меркель повністю підтримує німецькі та міжнародні зусилля щодо припинення розв'язаної Росією війни, особливо "з урахуванням злочинів, про які стає відомо в Бучі та інших місцях України". Згодом представниця Меркель заявила, що попри заклики з лав її партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), висловитися про її політику щодо Росії, додаткових заяв або публічних виступів з цього приводу не планується.

Читайте також: Шольц розповів, коли Путін може піти на мирні переговори 

Дивитись відео 01:10

Три місяці війни РФ проти України: що канцлер ФРН сказав би Путіну? (24.05.2022)

DW.COM

Шольц пообіцяв надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T

Канцлер Німеччини, виступаючи в Бундестазі, заявив про рішення уряду надати Україні зенітні ракети IRIS-T для оборони повітряного простору, а також радіолокаційні системи для допомоги виявлення артилерії противника.  

Реклама

Докладно

Човни рятувальників, які обстежують озеро на наявність вибухонебезпечних предметів

Як розміновують водойми під Києвом, де тривали запеклі бої

Про те, як співробітники ДСНС очищують озеро на Київщині від вибухонебезпечних предметів - у репортажі DW.  

Газопровід Gazela на чесько-німецькому кордоні

Як Чехія планує розпрощатися з російським газом

Один з можливих варіантів - підключення до трубопроводів у Польщі.  