Шольц розповів, коли Путін може піти на мирні переговори

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Коли Путін усвідомить, що не може зламати оборону України, він може піти на мирні переговори, вважає Олаф Шольц. Канцлер переконаний, що РФ не виграє у війні та не має права диктувати умови миру.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що Росія не здобуде перемоги у війні проти України, а умови будь-якої мирної угоди не повинні бути продиктованими російським президентом Володимиром Путіним.
"Путін буде всерйоз вести мирні переговори лише тоді, коли він усвідомить, що він не може зламати оборону України", - наголосив Шольц у четвер, 26 травня, під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
На його думку, план Москви захопити всю Україну є "більш далеким сьогодні, ніж був на початку війни", й Росія "вже не досягла усіх своїх стратегічних цілей" в цій війні. "Україна наголошує на своєму європейському майбутньому більше, ніж будь-коли", - цитує канцлера dpa.
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Шольц наголосив на неприйнятності "миру, продиктованого" Росією. "Україна на це не погодиться, так само як і ми", - зауважив німецький канцлер.
24 травня Шольц в інтерв'ю DW заявив, що ніколи не змириться з прагненням Путіна захопити територію України. При цьому він висловився за необхідність продовжувати прямий діалог з російським президентом: "Необхідно говорити йому про наші вимоги припинити війну, яка не скінчиться для країни нічим хорошим".
13 травня відбулася телефонна розмова Шольца з Путіним, у якій німецький канцлер, зокрема, закликав президента РФ до припинення вогню та назвав хибним твердження, що в Україні "правлять нацисти".