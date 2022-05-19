Канцлер ФРН закликав не допустити перемоги Росії у війні проти України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив за постачання важких озброєнь Україні, що захищається від російської військової агресії. "Допомагати в обороні країні, яка зазнала жорстокого нападу, - у цьому немає ескалації. Це внесок у відбиття нападу і тим самим у швидке припинення насильства", - заявив він, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі в четвер, 19 травня, що присвячена майбутньому надзвичайному саміту ЄС .

"Загальна мета - допомогти Україні вистояти"

За словами глави німецького уряду, він, як і інші, відчуває занепокоєння у зв'язку з війною, що триває в Україні. "Всіх нас об'єднує спільна мета - не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", - наголосив він.

Водночас, Шольц відкинув спроби Росії нав'язати Україні мир на своїх умовах. "Жодного продиктованого миру не буде, тому що українці його не приймуть, і ми теж", - заявив він. Тільки коли президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що він не зможе зламати Україну, "він буде готовий серйозно вести переговори про мир", а для цього важливо зміцнювати обороноздатність Києва, додав він.

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Канцлер ФРН закликав створити фонд з відновлення України

Шольц також зазначив, що його уряд підтримує Україну, зокрема у сфері оборони - "обдумано, виважено і в тісній координації на міжнародному рівні". Німеччина не буде в цьому питанні діяти наодинці, і не зробить нічого, що б зробило НАТО однією зі сторін конфлікту, зазначив німецький канцлер. Він також запевнив Україну у продовженні підтримки, зокрема у вигляді санкцій проти РФ, прийому українських біженців та економічної допомоги.

Олаф Шольц також підтримав ідею створення Європейського фонду солідарності щодо відновлення України. "Сподіваюся, рано чи пізно війна закінчиться, і вже зараз ясно одне: відновлення зруйнованої інфраструктури, пожвавлення української економіки – все це коштуватиме мільярди", - заявив він. Тому, на його думку, Брюссель уже зараз має розпочати підготовчу роботу щодо створення фонду солідарності на підставі внесків ЄС та міжнародних партнерів.

Шольц закликав не чекати на швидкий вступ України до ЄС

У своїй промові Шольц торкнувся теми можливого вступу України до Євросоюзу та відповіді на заявку Києва, закликавши не чекати швидких рішень у цьому напрямку. Він підтримав у цьому президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає, що це "не питання кількох місяців чи кількох років". З міркувань справедливості щодо інших кандидатів на вступ до ЄС не слід скорочувати шлях євроінтеграції, зазначив канцлер ФРН. При цьому Єврокомісія, ймовірно, представить свою оцінку щодо заявки України наприкінці червня, додав він.

Водночас Шольц привітав рішення фінів та шведів подати заявки на вступ до НАТО. "Кажу без жодних вагань: дорогі друзі у Швеції та Фінляндії, ласкаво просимо! Маючи вас у наших лавах, НАТО та Європа стануть сильнішими та безпечнішими" - заявив він.