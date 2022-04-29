Яке озброєння Німеччина планує постачати Україні?

Німецький федеральний уряд довго вагався з рішенням почати постачання Україні бронетехніки та артилерії. Лише після тиску США, інших союзників та самої України уряд наприкінці квітня погодився на це. Розділеним у своєму ставленні до постачання зброї Україні є й населення Німеччини. За даними останнього соціологічного опитування ARD-Deutschlandtrend на цю тему, оприлюдненого 28 квітня, 45 відсотків респондентів підтримали поставки зброї до України, і така ж кількість висловилася проти. При цьому на початку квітня прихильників такого рішення було більше - 55 відсотків. Тому постачання зброї залишається складним внутрішньополітичним питанням для Німеччини. Яку ж саме зброю ФРН планує постачати Україні?

Зенітна самохідна установка "Гепард"

ЗСУ "Гепард" (її зображено на головній ілюстрації до цієї статті. - Ред.) оснащено двома 35-міліметровими гарматами. Її призначено для знищення літаків та гвинтокрилів на висоті до 3500 метрів, а також для легкоброньованих наземних цілей, таких як бронетранспортери (БТР) та броньовані машини піхоти (БМП). Тому "Гепарди" можна застосовувати як в оборонних, так і в наступальних воєнних діях. Утім, вразити бойові танки ця ЗСУ, враховуючи її оснащення дрібнокаліберними гарматами, шансів не має. Запас ходу "Гапарда" становить близько 550 кілометрів, він також може долати водойми без спеціального додаткового обладнання.

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В умовах війни в Україні "Гепарди" можна застосовувати, зокрема, проти броньованих ударних гвинтокрилів, таких як радянсько-російські Мі-24 (за класифікацією НАТО - Hind (у перекладі з англійської - "Лань"), неофіційна російська назва - "Крокодил").

Попри броню Мі-24, "Гепарди" можуть вражати їх своїм 35-мм озброєнням

Уперше представлений у 1976 році, "Гепард" довгий час був основою протиповітряної оборони Бундесверу, а також нідерландської та бельгійської армій. Але в цих країнах його зняли з озброєння близько 20 років тому, а у ФРН - у 2012 році. Єдиною з країн НАТО, яка ще має на озброєнні ці ЗСУ, є Румунія. Німецькі "Гепарди" перед постачанням Україні потрібно спочатку привезти до бойової готовності. Іншою проблемою для застосування в Україні може бути те, що ця ЗСУ пред'являє високі вимоги до екіпажу через складну електроніку, а також радіолокаційні системи та системи керування вогнем. За оцінкою депутата Бундестагу від ХДС, фахівця з питань оборони Йоганна Вадефуля (Johann Wadephul), навчання екіпажу керуванню "Гепардом" триває щонайменше пів року, тому політик наприкінці квітня виступав за постачання Україні танків "Леопард 1" або БМП "Мардер" замість "Гепардів".

Після довгих вагань федеральний уряд пообіцяв передати Україні 50 "Гепардів". Проте, судячи з усього, поки існує проблема з боєприпасами до них.

Самохідні гаубиці PzH 2000

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) - броньована самохідна артилерійська установка з гарматою калібру 155 міліметрів. Вона має автоматизовану систему управління вогнем, автоматичну систему зарядження і вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд. Цілі, залежно від типу боєприпасів, PzH 2000 може вражати на відстані від 30 до 56 кілометрів. Компанії Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall поставили перші PzH 2000 Бундесверу в 1998 році і досі продовжують виробництво модифікованої моделі цієї потужної гаубиці.

Самохідні гаубиці PzH 2000 здатні знищувати цілі на відстані 40 кілометрів

На відміну від бойового танка Leopard, Panzerhaubitze 2000 повинна стояти для ведення вогню, тому вона явно поступається бойовому танку у прямій дуелі. Однак після ведення вогню PzH 2000 може одразу переміститися у нове закамуфльоване укриття і таким чином уникнути вогню у відповідь.

Ця гаубиця може розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину, має запас ходу близько 420 кілометрів і може долати водойми глибиною до півтора метра. Гаубиці мають слідувати за моторизованими формуваннями та надавати їм вогневу підтримку. Ці гаубиці успішно застосовувалися у 2006 і 2007 роках в операціях в Афганістані при щільній підтримці з повітря. За даними міністерки оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), Бундесвер має у своєму оснащенні близько 100 таких гаубиць, із яких у повній бойовій готовності - близько 40. Німецький уряд наразі пообіцяв передати Україні сім гаубиць PzH 2000, але спочатку їх потрібно підготувати до бойового застосування, і цей процес триватиме до літа.

БМП "Мардер"

Бойові машини піхоти (БМП) перевозять піхотні війська, забезпечуючи їх вогневою підтримкою, і стрілки ведуть вогонь прямо з БМП. Тому вони є особливою універсальною системою озброєння. У БМП "Мардер" передбачено місце для шести чи семи піхотинців. Її оснащено 20-міліметровим кулеметом та - в залежності від комплектації - керованими ракетами типу "Мілан" проти наземних і повітряних цілей.

БМП "Мардер" вперше представлено у 1971 році, але завдяки постійним модифікаціям вона досі лишається актуальною

Для захисту від зброї масового ураження "Мардер" має захисну систему вентиляції та завдяки гідравлічній системі може долати водойми глибиною до двох метрів.

Введений в експлуатацію в 1971 році, "Мардер" є навіть старшим за "Гепард" і поступово замінюється в Німеччині наступною моделлю БМП - "Пума". Тим не менше, "Мардер" все ще використовується у німецьких збройних силах і в низці армій інших держав, а також добре зарекомендував себе в Косові та Афганістані. Це стало можливим завдяки постійним удосконаленням цього БМП.

Основний бойовий танк "Леопард 2"

Танк "Леопард 2" є зразково-показовим екземпляром німецького виробництва озброєнь. Він виробляється серійно з 1978 року і з того часу неодноразово вдосконалювався. У Бундесвері його виведення з експлуатації і заміна плануються не раніше 2030 року. Завдяки великому експортному успіху танка виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann існує багато різних його версій, кожну з яких було адаптовано до особливих вимог замовника. Його виробляють також за кордоном за ліцензованими угодами. Попередня модель танка, "Леопард 1", також продавалася у великій кількості і досі перебуває на озброєнні багатьох армій світу.

"Леопард 2" - мабуть, найвідоміший німецький танк у світі

Його призначення - захист від бронетанкових формувань противника. "Леопард 2" має 120-міліметрову гармату, за допомогою якої він під час руху може атакувати рухомі та нерухомі цілі. Навіть під час руху по нерівній місцевості гармата залишається наведеною на ціль.

З додатковим обладнанням "Леопард" може долати водойми глибиною до чотирьох метрів. Захист від зброї масового ураження розрахований на період до 48 годин.

Потужністю 1500 кінських сил цей танк розвиває швидкість понад 60 кілометрів на годину. Він є важким танком, його вага у понад 60 тонн завжди є проблемою для мостів.

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В операціях в Афганістані, за оцінкою залучених до них канадських і датських солдатів, "Леопард" довів свою цінність перш за все завдяки високому рівню захисту. Політично чутливим застосування цього німецького танка було, коли Туреччина використовувала "Леопарди" на півночі Сирії проти курдських загонів самооборони YPG у 2018 році.

За допомогою спецобладнання "Леопард 2" може переміщатися у воді глибиною до чотирьох метрів

Поки що федеральний уряд не погодив передачу Україні ані БМП "Мардер", ані танків "Леопард". Посол України у ФРН Андрій Мельник вимагає "швидкого експорту 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого".

Зенітна ракетна система "Стінгер"

"Стінгер" - це ракета класу "земля-повітря" з інфрачервоним наведенням з плеча, яка виробляється з 1980 року компанією Raytheon у США, а також у Європі, включаючи Німеччину. Після виявлення цілі - бойового літака або гвинтокрила - випущена ракета автоматично слідує за ціллю на відстань близько 4000 метрів. Боєголовка вибухає з невеликою затримкою в часі після зіткнення з ціллю - вона влучає, як правило, в паливний бак і таким чином збільшує ефект ураження.

Афганські моджахеди збили "Стінгерами" десятки радянських військових літаків і гвинтокрилів під час війни у 1980-х роках

"Стінгери" виявилися надзвичайно ефективною та простою у використанні зброєю. Під час радянської окупації Афганістану афганські бійці, яких озброювали США, збили численні радянські літаки та гвинтокрили.

Окрім США, Нідерландів та Латвії, Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії також поставила Україні 500 ракет "Стінгер" із запасів Бундесверу.

Ручний протитанковий гранатомет "Панцерфауст 3"

Ручний протитанковий гранатомет "Панцерфауст 3", який виробляється з 1992 року німецькою компанією Dynamit Nobel, використовується Бундесвером та збройними силами інших держав для протитанкової оборони. Вогонь ведеться з плеча оператора, нерухомі цілі гранатомет вражає на відстані до 400 метрів, а рухомі - до 300 метрів. Він здатний пробити до 300 міліметрів броньової сталі і, у поєднанні з іншими боєприпасами, - до 240 міліметрів залізобетону.

"Панцерфауст 3" виробництва Dynamit Nobel пробиває броньовані сталеві пластини та бетонні бункери

За даними федерального уряду, Німеччина після нападу РФ поставила Україні кілька тисяч гранатометів.

Різна стрілецька зброя

Станом на кінець квітня Німеччина також відправила в Україну 100 кулеметів, 100 тисяч ручних гранат, дві тисячі мін, близько 5,3 тисячі зарядів вибухівки та понад 16 мільйонів боєприпасів різного калібру - від автоматів до великокаліберних кулеметів.

Кулемет MG3, який стоїть на оснащенні Бундесверу

Ці дані озвучили представники українських урядових кіл. На відміну від важкого озброєння, такого як танки, федеральний уряд протягом тривалого часу не оголошував, яке саме легке озброєння він постачає Києву.