Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Прессат - невелике тихе містечко у східній частині Баварії. Там мешкають близько 5000 осіб. Поруч у лісі пролягає мальовничий туристичний маршрут, ландшафт урізноманітнюють кілька середньовічних замків.

Проте останнім часом із цього спокійного містечка надходять тривожні повідомлення. Як пише портал новин Nordbayern.de, у місцевих жителів раз у раз дрижать стіни, а земля під ногами тремтить від вибухів. Причина цих незвичайних явищ проста: лише за 20 кілометрів від Прессата розташовано військовий полігон Графенвер. Його площа становить понад 200 квадратних кілометрів, це найбільший військовий полігон США у Європі. І саме тут - швидше за все - американські інструктори зараз навчають українських військовослужбовців поводженню з артилерійськими знаряддями.

29 квітня прессекретар міністерства оборони США Джон Кірбі підтвердив, що "Сполучені Штати почали навчати українських військових поводженню з основними системами озброєння на військових об'єктах США у Німеччині". Навчання, за словами Кірбі, включає підготовку на гаубицях, а також роботу з радарними системами та броньованими автомобілями, про постачання яких нещодавно оголосили в зв'язку з пакетами військової допомоги Україні. Американська армія "організує цю підготовку в координації з урядом ФРН, і ми, звичайно, вдячні за підтримку Німеччини", зауважив тоді представник Пентагону. Про місця навчання українських військовослужбовців за межами Німеччини Кірбі при цьому не говорив.

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Домовленості на зустрічі у Рамштайні

Тремтіння землі у Прессаті - відчутна ознака прискорення останніми днями "зміни епох", що її понад два місяці тому через напад Росії на Україну оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Про це свідчать і заяви, зроблені міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) на конференції з підтримки України, організованої США на американській військовій базі Рамштайн у Рейнланд-Пфальці тиждень тому.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на конференції в Рамштайні

У присутності міністра оборони США Ллойда Остіна та десятків інших колег Ламбрехт, по-перше, пообіцяла надати Україні важке озброєння, зокрема зенітні самохідні установки (ЗСУ) "Гепард". А по-друге, оголосила про намір провести підготовку українських військовослужбовців на території ФРН "разом із нашими американськими друзями". Німеччина "спільно з Нідерландами навчить українських військових роботі з гаубицями та боєприпасами, адже всі ми знаємо, що артилерія є суттєвим фактором у цьому конфлікті", додала Ламбрехт.

Крім Графенвера, українські військові, ймовірно, можуть проходити навчання на західній військовій техніці на військовому полігоні Гоенфельс. Його площа становить понад 160 квадратних кілометрів, і він також використовується армією США. Тут проклали понад 300 кілометрів доріг і змоделювали невеликі міста, щоб якомога реалістичніше відпрацьовувати воєнні дії.

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Коли Німеччина вважатиметься стороною конфлікту?

Навчання українських військових на німецькій території може ще глибше втягнути Німеччину у війну в Україні. Принаймні, саме такі побоювання виникають після ознайомлення з доповіддю наукової служби Бундестагу "Правові питання військової підтримки України країнами НАТО". У цьому документі докладно розглядається проблема військової підтримки України шляхом постачання озброєнь. При цьому експерти доходять висновку, що постачання зброї самі по собі не відіграють ролі з точки зору міжнародного права - незалежно від того, чи йдеться про "наступальну" чи "оборонну" зброю.

Складніше стає, коли йдеться про навчання. "У тому разі, якщо поряд з постачанням озброєнь здійснюється навчання поводження з ними, можна говорити про вихід за межі безпечної зони неучасті у військовому конфлікті", - пишуть автори. Таким чином вони погоджуються з тезами, висунутими раніше П'єром Тільберґером (Pierre Thielbörger), експертом з міжнародного права з Бохума, в інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

Відповідаючи на запитання про вищеназваний експертний висновок, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) визнав 2 травня, що уряд "завжди перебуває у складному процесі зважування (за та проти. - Ред.)". При цьому Гебештрайт додав таке: "Ми переконані, що навіть навчання українських військових роботі з системами озброєння у Німеччині не означає прямого вступу у війну".

Загарбницька війна та нейтралітет

Позицію представника уряду Німеччини підтримує експерт з міжнародного права з Бонна Штефан Тальмон (Stefan Talmon). "Якщо агресивна війна є порушенням міжнародного права, то відповідно до міжнародного права більше не існує зобов'язань з нейтралітету. Це означає: у принципі, можна поставляти зброю і навчати поводженню з нею", - аргументує він в інтерв'ю DW.

Професор Штефан Тальмон

Міжнародне право не розглядає навчання іноземних військових як напад, продовжує експерт. Тому Німеччина не стає учасником бойових дій, які ведуть українці, навчаючи їх поводженню з бойовою технікою, наголошує Тальмон. "Але чи справить це враження на Путіна - зовсім інше питання", - задумливо каже юрист.

До речі, навчання українських військовослужбовців у Німеччині проводиться не вперше. Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter), колишній полковник Бундесверу, а нині співробітник берлінського аналітичного центру SWP, підтвердив DW: "У минулому американські інструктори вже вели підготовку українських солдатів на території Німеччини, зокрема, на полігонах Гоенфельс та Графенвер у Баварії".

Справді: американський портал Stars and Stripes повідомляв у грудні 2021 року про десятиденні навчання в "Об'єднаному багатонаціональному центрі готовності Гоенфельс" за участю 4600 солдатів зі Східної Європи. Окрім інших, у маневрах брав участь підрозділ 92-ї механізованої піхотної бригади України.

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