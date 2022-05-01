Кулеба розкритикував ФРН за "нерішучість"

Німеччина - "одна з найбільш нерішучіших країн ЄС", коли йдеться про найважливіші питання, що стосуються війни Росії проти Україні. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), фрагменти якого було оприлюднено у неділю, 1 травня, на сайті газети.

На думку Кулеби, є три аспекти, за якими Берлін міг би ухвалити історичні рішення. По-перше, - щодо усунення перешкод для постачання необхідної Києву зброї. По-друге, під час запровадження санкцій щодо Росії. По-третє, у вирішенні проблеми надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. На думку українського міністра, європейська інтеграція України "сьогодні є питанням війни та миру на нашому континенті". Той, хто мислить раціонально та стратегічно, "має бути в авангарді щодо цього питання", впевнений Кулеба.

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Про погрози Кремля застосувати ядерну зброю

Глава українського зовнішньополітичного відомства переконаний, що якщо президент Росії Володимир Путін переможе в цій війні, то "Європа не зможе насолоджуватися стабільністю та безпекою протягом десятиліть". А в разі перемоги України Європа, навпаки, вийде з кризи, знову знайшовши себе і посиливши свої позиції, вважає урядовець.

Говорячи про погрози Кремля застосувати ядерну зброї, Кулеба зазначив, що в цьому питанні "Росію, де біля керма - режим божевільного (правителя. - Ред.), необхідно стримувати". "Ядерна зброя має для Путіна найбільшу ефективність" до моменту її застосування, упевнений глава МЗС України. "Погрози більш ефективні, ніж застосування зброї", - пояснив Дмитро Кулеба.

Про переговори Москви та Києва

Очільник МЗС України згадав також і переговори між Росією та Україною. За словами Кулеби, перемовники "іноді контактують один з одним", проте серйозного діалогу немає. Росія "нині повністю зосереджена на своєму військовому наступі на Донбасі та на півдні України", констатував він. "Переговори - це маневр, щоб відвернути увагу від наступу", - вважає український міністр.

Україна попросила Китай про гарантії безпеки

Раніше, 30 квітня, агенція "Сіньхуа" передала, що Кулеба запропонував Китаю надати Україні гарантії безпеки. "Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав", - сказав міністр в інтерв'ю китайському інформаційному агентству. Глава українського МЗС наголосив, що Росія своїм вторгненням в Україну загрожує економіці КНР і, зокрема, таким китайським інфраструктурним проектам, як "Новий Шовковий шлях". "Ми вважаємо, що ця війна не на користь Китаю. Ситуація посилюється не через Україну, ми користуємось своїм правом на самооборону", - зазначив Кулеба.