Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України. Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю китайській офіційній інформаційній агенції "Сіньхуа", оприлюдненому 30 квітня.

"Раніше ми вважали Будапештський меморандум важливою нормою безпеки для України, але, на жаль, він не приніс реальної безпеки Україні. Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав він.

Переговори між Україною та Росією щодо мирної угоди, за його словами, є складними. "Кілька тижнів тому за посередництва Туреччини делегації обох сторін провели раунд особистих переговорів у Стамбулі. Серед них українська делегація представила проєкт угоди про міжнародні гарантії безпеки в Україні. Російська сторона прийняла ці пропозиції та вивчила їх. На жаль, відтоді переговорний процес значно ускладнився", - сказав він. Міністр закликав Китай вплинути на Росію, щоби та негайно припинила війну проти України.

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МЗС: Війна в Україні - загроза для економіки КНР

Кулеба висловив переконання, що китайська сторона не хоче, щоби ситуація в Україні розвивалася так, як сьогодні.

Лідери України, Китаю та Росії

"Ми також вважаємо, що ця війна не відповідає інтересам Китаю", - зауважив він. Міністр пояснив, що глобальна продовольча криза та економічні проблеми, викликані вторгненням Росії на територію України, становлять серйозну загрозу для економіки Китаю. "Я вважаю, що ваші експерти ретельно дослідили цю загрозу. Кожна країна, включаючи Китай, хоче глобальної стабільності. Якщо Росію не зупинити зараз, це призведе до нових криз за кілька років", - наголосив він.

Кулеба повідомив, що від початку війни мав дві телефонні розмови з міністром закордонних справ КНР Ван І. "Особливу увагу ми приділили глобальній продовольчій безпеці та зняттю блокади українських портів. Україна відома як великий експортер сільськогосподарської продукції, що постачає її понад 344 мільйонам людей у ​​всьому світі. Важливо забезпечити споживачів сільськогосподарською продукцією, як-от українське зерно. Для цього Росія повинна зняти блокаду українських портів і дозволити звільнити цивільні торговельні судна", - сказав він. При цьому міністр запевнив, що Україна створила стратегічні запаси зерна на кілька років.

Росія - за залучення КНР до гарантів безпеки України

Напередодні інтерв'ю "Сіньхуа" дав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він сказав, що наслідком переговорів між Росією та Україною може стати створення інституту держав-гарантів. За його словами, серед них, перш за все, мають бути постійні члени Радбезу Організації Об'єднаних Націй, включаючи РФ і КНР.

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Переговори щодо гарантій безпеки Україні

В середині квітня український президент Володимир Зеленський заявляв, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія й Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

23 квітня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що перемовини щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня. "Ідуть консультації з країнами, які публічно заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливо: поставки зброї, закрити небо, військові консультації і гроші, які будуть потрібні для того, щоби швидко закупляти додаткову зброю. Усе це сьогодні проговорюється на рівні радників. Я думаю, тиждень, максимум, можуть бути завершені ці консультації", - сказав він. Конкретні країни і які саме гарантії вони готові надати, поки не розголошуються.

З тих пір ніяких новин щодо цієї теми не було.

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