Будапештський меморандум - безпекова угода між Україною, Росією, Великобританією та США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Будапештський меморандум".

Будапештський меморандум було підписано у столиці Угорщини 5 грудня 1994-го року на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У його тексті США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони". В обмін на безпекові гарантії Україна відмовилася від ядерної зброї, що лишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.