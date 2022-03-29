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Будапештський меморандум

Будапештський меморандум - безпекова угода між Україною, Росією, Великобританією та США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Будапештський меморандум".

Будапештський меморандум було підписано у столиці Угорщини 5 грудня 1994-го року на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У його тексті США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони". В обмін на безпекові гарантії Україна відмовилася від ядерної зброї, що лишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо?

Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо? 29.03.2022

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від членства у НАТО. Однак загроза з боку РФ змушує навіть традиційно нейтральні країни в Європі замислитись про вступ до Альянсу.
Україна й Будапештський меморандум

Україна й Будапештський меморандум 23.02.2022

Україна домагається проведення консультації за Будапештським меморандумом. Інакше, за словами Зеленського, Київ матиме повне право "поставити під сумнів усі пакетні рішення" 1994 року. Що це може означати?
Україна звернулась до Радбезу ООН щодо гарантування безпеки

Україна звернулась до Радбезу ООН щодо гарантування безпеки 21.02.2022

На основі Будапештського меморандуму Україна звернулась до Радбезу ООН щодо гарантування її безпеки.

Шлях України до НАТО - назавжди в залі очікування?

Шлях України до НАТО - назавжди в залі очікування? 21.02.2022

Усі зусилля України наблизитися до вступу в НАТО досі успіху не принесли. Деякою мірою і через позицію Німеччини.
Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України

Зеленський у Мюнхені наполягає на гарантіях безпеки для України 19.02.2022

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції закликав надати Україні безпекові гарантії та ініціював консультації у рамках Будапештського меморандуму.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Дмитро Кулеба розповів, чи побачив у ЄС апетит до секторальних санкцій щодо РФ

Дмитро Кулеба розповів, чи побачив у ЄС апетит до секторальних санкцій щодо РФ 20.04.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про те, як його колеги з ЄС реагували на прохання почати підготовку секторальних санкцій щодо Росії, та навів оцінки Києва щодо військ РФ біля кордонів України.

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020) 23.11.2020

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео)

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі (відео) 22.11.2020

Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?

П'ять питань Зеленського: більшість українців підтримала усе, крім ВЕЗ на Донбасі

П'ять питань Зеленського: більшість українців підтримала усе, крім ВЕЗ на Донбасі 26.10.2020

Більшість учасників опитування Зеленського відповіли позитивно на 4 із 5 його пунктів, лише з питання ВЕЗ на Донбасі половина опитаних висловилася проти.

Європарламент нагадав Росії про Будапештський меморандум

Європарламент нагадав Росії про Будапештський меморандум 21.10.2020

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Євродепутати згадали в документі й про підписаний Україною, Росією, США та Великобританією у 1994 році Будапештський меморандум.
Посолка ФРН в Україні: Підготовка до нормандського саміту триває

Посолка ФРН в Україні: Підготовка до "нормандського" саміту триває 20.10.2020

Анка Фельдгузен наголосила, що Німеччина й надалі працюватиме в мінському і нормандському форматах, щоб війна на Сході України завершилася.

Німецький політолог: Прив'язка опитування Зеленського до виборів абсолютно недоречна

Німецький політолог: Прив'язка опитування Зеленського до виборів абсолютно недоречна 20.10.2020

Ініційоване президентом України Володимиром Зеленським опитування під час місцевих виборів 25 жовтня політолог Клаус Леґґеві з університету Гісена називає сумнівним з точки зору демократії. Інтерв'ю DW.
Зеленський: Той, хто без бою віддав Крим, має нести відповідальність

Зеленський: Той, хто без бою віддав Крим, має нести відповідальність 20.10.2020

Як наголосив під час виступу у Верховній Раді Зеленський, питання відповідальності за сдачу Криму полягає "не в помсті, а в справедливості".

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні 18.10.2020

Атомна зброя в обмін на гарантії безпеки - таку угоду Київ уклав з РФ та країнами Заходу. Тепер про ставлення українців до документа 1994 року запитають на всенародному опитуванні. Та що саме обіцяли Україні?
Зеленський озвучив останні три питання свого опитування

Зеленський озвучив останні три питання свого опитування 16.10.2020

Володимир Зеленський озвучив останні три з п'яти питань анонсованого ним "всенародного опитування" під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Він також запропонував українцям надсилати теми для наступних опитувань.
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