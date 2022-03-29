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Будапештський меморандум - безпекова угода між Україною, Росією, Великобританією та США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Будапештський меморандум".
Будапештський меморандум було підписано у столиці Угорщини 5 грудня 1994-го року на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У його тексті США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони". В обмін на безпекові гарантії Україна відмовилася від ядерної зброї, що лишилася їй у спадок від Радянського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Вона "пережила" на посаді чотирьох президентів України. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?