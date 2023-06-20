Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

"Ніхто не став на захист суверенітету Білорусі - навіть словом". У білоруських демсилах очікували більш рішучої реакції Заходу на розміщення російської тактичної "атомки" у Білорусі. Вони закликають до серйозніших дій.

Перші ядерні боєголовки вже переміщені та перебувають у Білорусі, заявив 16 червня Володимир Путін. Про плани РФ розмістити у Білорусі свою тактичну ядерну зброю російський президент уперше повідомив у березні 2023 року. Умовляти Олександра Лукашенка, здається, не довелося: він наполягав, що сам "давно просив Путіна" про це, і неодноразово повторював, що виведення ядерної зброї з країни (відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року. - Ред.) було помилкою.

Західні політики відреагували на можливе переміщення до без'ядерної країни ядерної зброї стриманими заявами. Тим часом білоруські демократичні сили закликають до "жорстких дій", інакше цей крок, на їхню думку, "спричинить повну втрату політичної суб'єктності Білорусі". Чому?

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Лукашенко: "Під мільйон людей загине відразу"

Виводити з Білорусі ядерну зброю, що дісталася їй у "спадщину" від СРСР, почали близько 30 років тому. У листопаді 1996 року останні ядерні заряди залишили територію країни. Майже через 27 років, якщо вірити словам президента РФ, вони повернулися до Білорусі. При цьому більшість населення Білорусі, у тому числі переконані прихильники Лукашенка, не підтримують розміщення на території Білорусі російської тактичної атомної зброї.

Лукашенко стверджує, що сам попросив Путіна про розміщення у Білорусі атомної зброї Фото: Sergei Chirikov/epa/AP/dpa/picture alliance

Сам же Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій з телеканалу "Россия-1" і виглядав вкрай задоволеним тим фактом, що ядерна зброя повертається до Білорусі. Вона, за словами Лукашенка, виконуватиме стримуючу функцію. "Під мільйон людей загине відразу", - пригрозив він.

Незважаючи на те, що контролюватиме зброю Росія, білоруський політик упевнений, що він зможе керувати нею "телефонним дзвінком". "Слухайте, якщо почнеться війна, я що, дивитимуся у всі боки? Та ні. Зняв трубку - де б він (Путін. - Ред.) не був. Він зателефонував - я зняв слухавку, будь-якої миті. Навіть ось зараз. Тому, ну в чому проблема узгодження якогось там удару?" - запитав Лукашенко.

Тим часом почесний голова президії Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ Сергій Караганов 13 червня у своїй статті в журналі "Росія в глобальній політиці" закликав бути готовими до завдання превентивного ядерного удару по Європі. "Щоб Захід просто "відвалив" і не заважав Росії та світу йти вперед", - написав Караганов, назваючи атомні ракети "зброєю Армагеддона". "Перші кроки вже зроблено відповідними заявами президента та інших керівників, початком розгортання в Білорусії ядерної зброї та її носіїв", - додав російський політолог. При цьому Караганов вважає, що ризик удару США у відповідь по території РФ можна було б "звести до мінімуму".

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"Контроль над суверенітетом Білорусі"

"Я говорив про це багато разів: це абсолютно безвідповідально", - так того ж дня, 16 червня, президент США Джо Байден прокоментував заяву Путіна про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі. 20 червня Байден вже назвав цілком "реальною" загрозу того, що російський президент Володимир Путін віддасть наказ застосувати тактичну ядерну зброю.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, адміністрація президента "уважно стежить" за ситуацією в Білорусі та Росії, проте наразі не бачить причин змінювати ядерну стратегію. Раніше у Вашингтоні заявляли, що не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

"Що стосується самої Білорусі, то це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір, поступаючись контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу", - заявив Блінкен.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс "серйозно ставиться до того, що Росія оголосила про розміщення ядерної зброї в Білорусі". За його словами, у НАТО "бачили підготовку до розміщення".

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"За пару місяців таке сховище не збудувати"

Науковий співробітник Інституту досліджень ООН у галузі роззброєння (Женева) Павло Подвиг сумнівається, що російську ядерну зброю могли так швидко перемістити на територію Білорусі. Він пояснює, що для зберігання ядерних боєзарядів недостатньо "просто стін або бункера" - для цього потрібні спеціальні умови: "Має бути збудовано адекватне сховище. Це досить складна інженерна споруда із системами контролю доступу до неї, оборони, не кажучи про створення кліматичних умов. Я переконаний, що за кілька місяців таке сховище не збудувати"

За словами експерта, подібних сховищ для ядерної зброї на території Росії близько 30. Їх контролює 12-те головне управління міноборони РФ. Подвиг упевнений, що іншим частинам цю функцію передавати не будуть. "Я переконаний, що на інституційному рівні, на рівні цього управління буде сильний опір переміщенню боєзарядів кудись із Росії в інше місце. Звичайно, виключати такий сценарій цілком не можна: це військова структура - їй можуть просто наказати. Просто для того, щоб дати Лукашенку можливість робити будь-які заяви, власне боєзаряди на території Білорусі й не потрібні", - вважає експерт.

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Білорусь "прикували сталевими ланцюгами до РФ"

У білоруському демократичному русі звертають увагу на інші аспекти того, що сталося. "Ніхто не став на захист суверенітету - навіть словесно", - каже голова Національного антикризового управління (НАУ) та член Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко. На його думку, 16 червня сталася "жахлива річ": "Фактично нас забетонували, прикували сталевими ланцюгами до Російської Федерації". Латушко впевнений: навіть якщо російську ядерну зброю ще не перемістили на територію Білорусі, це все одно відбудеться найближчим часом.

При цьому білоруські демократичні сили розходяться у своїх оцінках із політиками з ЄС та США, які вважають, що зростання загрози не відбувається, каже Латушко."Буцімто неважливо, де розташована ядерна зброя: в Калінінградській області, на території Росії чи в Білорусі. Ми ж сприймаємо цю ситуацію з точки зору того, що фактично було оголошено про втрату Республікою Білорусь свого суверенітету. Крім цього, після розміщення ядерної зброї на території Білорусі Лукашенко втратив суб'єктність. Він ніколи більше не дозволить собі сказати те, що суперечитиме інтересам Кремля".

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Як ЄС та США діяти щодо Білорусі

На думку Павла Латушка, країни ЄС і США досі не мають стратегії, як діяти щодо Білорусі. "Єдина країна, яка має стратегію щодо нашої країни, - це Росія. Інструмент реалізації цієї стратегії - Союзна держава", - визнає білоруський опозиційний політик.

Павло Латушко Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

На його думку, стриманих заяв на розміщення російської ядерної зброї в Білорусі недостатньо: "Має бути дуже жорстка публічна позиція про те, що Лукашенко не є керівником країни. Західні партнери мають негайно провести консультації щодо виконання зобов'язань, які вони взяли перед білоруським народом у рамках Будапештського меморандуму. Але ніхто навіть не намагається ініціювати консультації з цього питання. Крім цього, необхідно й надалі запроваджувати жорсткі санкції щодо режиму Лукашенка".

Що у зв'язку з оголошеним розміщенням російської ядерної зброї в Білорусі планує сам Павло Латушко? "Домагатимуся вироблення стратегії з позиції як Євросоюзу, так і наших американських партнерів. Дуже чіткої, продуктивної стратегії. Як повернути суб'єктність, незалежність і суверенітет нашої країни? Зараз ідеться про існування держави Республіки Білорусь. Ми повинні чітко розуміти, що якщо зараз не зможемо нічого протиставити цим планам, завтра відбудеться формалізована з погляду юридичного права анексія, поглинання Білорусі Російською Федерацією"