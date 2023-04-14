Хренін: Білорусь готує майданчики для ядерної зброї

Білорусь вже займається підготовкою майданчиків, на яких готова розмістити навіть і стратегічнуядерну зброю. Про це у п'ятницю, 14 квітня, заявив міністр оборони країни Віктор Хренін, наводить його слова білоруська агенція БЕЛТА.

"Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою наявних у нас майданчиків", - цитує Хреніна агенція.

За його словами, розміщення стратегічної ядерної зброї в Білорусі буде наступним кроком, якщо продовжиться нібито "ворожа риторика" Заходу. При цьому Хренін пригрозив на силу "відповідати тільки силою".

Нині, стверджує Хренін, у Білорусі підготовлена техніка, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, також країна отримала комплекс "Іскандер", який здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. "Наступного тижня завершиться підготовка відповідного підрозділу в Росії, і він повернеться до Білорусі", - додав він.

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Водночас Хренін назвав ядерну зброю крайнім засобом і заявив, що вона використовуватися не буде, так як це нібито є "фактором серйозного стратегічного стримування". Його слова наводить міністерство оборони Білорусі у Telegram.

Ядерна зброя у Білорусі

Про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. Приводом для такого кроку він назвав рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. При цьому глава РФ стверджував, що це не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Натомість він вказав на США, які, за його словами, "роблять це протягом десятиліть". На переконання Путіна, американська тактична ядерна зброя розміщена в шести країнах-союзниках США - ФРН, Туреччині, Нідерландах, Бельгії, Італії та Греції.

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Згідно з угодою про нерозповсюдження ядерної зброї, США, Росія, Китай, Франція та Великобританія мають право на володіння ядерною зброєю. Хоча вони не можуть передавати її або технології неядерній державі, вони можуть розміщувати її за межами своїх кордонів.

Рішення РФ засудила низка країн, а українське МЗС звернулося до країн-членів Великої сімки й керівництва Європейського Союзу з закликом "попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі". Також українські дипломати звернулися й до білоруського суспільства з закликом не допустити розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі, а також із застереженням, що такий крок "ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього".

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Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video