Росія розміщує в Білорусі тактичну ядерну зброю

У Москві вважають, що не порушать своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, розмістивши її в Білорусі. Також Кремль обладнає літаки, здатні застосовувати цей вид озброєнь.

Президент РФ Володимир Путін повідомив про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю. Відповідну заяву Путін зробив у суботу, 25 березня, в інтерв'ю російським пропагандистам.

За словами Путіна, приводом для такого кроку стало рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Коментуючи це рішення Лондона, Путін сказав: "Так чи інакше це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій (...) Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю".

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Таким чином Путін знову прирівняв снаряди зі збідненим ураном до ядерної зброї, хоч у Лондоні вже наголошували, що цей вид боєприпасів не має нічого спільного зі зброєю масового знищення й звинувачували керівництво РФ у навмисному поширенні дезінформації.

Путін каже, що жодних міжнародних договорів не порушує

Водночас російський лідер запевнив, що рішення Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі жодним чином не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У своїй традиційній манері він знову вказав на приклад США, які, за його словами "роблять це протягом десятиліть".

На переконання Путіна, американська тактична ядерна зброя розміщена в шести країнах-союзниках США - ФРН, Туреччині, Нідерландах, Бельгії, Італії та Греції. У цьому контексті він згадав і вишкіл пілотів цих країн для використання таких видів озброєнь.

"Ми зробимо те ж саме - не порушуючи своїх зобов'язань, наголошу, не порушуючи своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, ми вже допомогли нашим білоруським колегам і обладнати їхні літаки, літаки білоруських ВПС. 10 літаків готові для застосування такого типу зброї", - заявив Путін, якого цитує "Інтерфакс".

Крім того, повідомив Путін, Росія передала Білорусії оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". "Він теж може бути носієм (тактичної ядерної зброї. - Ред.). З 3 квітня розпочинаємо навчання екіпажів, і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусії", - додав Путін.