Росія розміщує в Білорусі тактичну ядерну зброю

У Москві вважають, що не порушать своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, розмістивши її в Білорусі. Також Кремль обладнає літаки, здатні застосовувати цей вид озброєнь.
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Президент РФ Володимир Путін повідомив про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю. Відповідну заяву Путін зробив у суботу, 25 березня, в інтерв'ю російським пропагандистам.
За словами Путіна, приводом для такого кроку стало рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. Коментуючи це рішення Лондона, Путін сказав: "Так чи інакше це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій (...) Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю".
Путін каже, що жодних міжнародних договорів не порушує
Водночас російський лідер запевнив, що рішення Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі жодним чином не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У своїй традиційній манері він знову вказав на приклад США, які, за його словами "роблять це протягом десятиліть".
На переконання Путіна, американська тактична ядерна зброя розміщена в шести країнах-союзниках США - ФРН, Туреччині, Нідерландах, Бельгії, Італії та Греції. У цьому контексті він згадав і вишкіл пілотів цих країн для використання таких видів озброєнь.
"Ми зробимо те ж саме - не порушуючи своїх зобов'язань, наголошу, не порушуючи своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї, ми вже допомогли нашим білоруським колегам і обладнати їхні літаки, літаки білоруських ВПС. 10 літаків готові для застосування такого типу зброї", - заявив Путін, якого цитує "Інтерфакс".