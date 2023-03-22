Лондон: Немає підстав для ескалації через збіднений уран

У МЗС Великобританії не вважають поставку Києву боєприпасів зі збідненим ураном причиною для ядерної ескалації, на яку нарікали в Москві.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відкинув звинувачення керівництва РФ на адресу Лондона у зв'язку з поставками Україні боєприпасів, що містять збіднений уран. Реагуючи на закиди Москви, він заявив у середу, 22 березня, що про ядерну ескалацію у війні в Україні не йдеться.

"Немає жодної ядерної ескалації. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні проблеми, - це Росія. Немає жодної загрози для Росії, йдеться виключно про те, щоб допомогти Україні захистити себе", - цитує Клеверлі агентство Reuters.

Міністр наголосив, що наявність слова "уран" у назві боєприпасів ще не робить їх ядерною зброєю. "Всі розуміють, що тільки тому, що слово "уран" є в назві боєприпасів зі збідненим ураном, вони не є ядерними боєприпасами, а суто звичайними боєприпасами", - зазначив Клеверлі.

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Напередодні міністерство оборони Великобританії підтвердило , що в рамках військової допомоги постачатиме Україні боєприпаси, що містять збіднений уран. Такі боєприпаси призначені насамперед для знищення танків і бронетехніки. Незалежні дослідження вчених засвідчили, що будь-який вплив на здоров'я людей та довкілля від використання боєприпасів зі збідненим ураном, імовірно, буде низьким, наголосили у британському оборонному відомстві.

Раніше під час спільної пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Москві президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі таких поставок РФ буде змушена реагувати "відповідним чином", а російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав це "серйозним" кроком до "подальшої ескалації". Путін також розцінив передачу таких озброєнь Україні як ознаку того, що "колективний Захід" починає застосовувати у війні в Україні "зброю з ядерним компонентом".

На це речник британського міноборони вказав: "Британська армія застосовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

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