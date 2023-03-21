Сі запросив Путіна до Китаю попри міжнародний ордер на арешт

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запросив Володимира Путіна в Пекін, незважаючи на міжнародний ордер на арешт російського президента.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до Москви у вівторок, 21 березня, запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Пекін із зустрічним візитом, незважаючи на виданий міжнародний ордер на арешт Путіна.

Він запросив його взяти участь у зустрічі в рамках ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях", яка має на меті розширити вплив Пекіна через проєкти економічного співробітництва, передає Аssociated Press.

"Я запрошую вас відвідати Китай якомога швидше", - сказав Сі, одночасно запросивши відвідати країну прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Сі перебуває в Москві до середи з триденним державним візитом.

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Де готові арештувати Путіна

Після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут. Наразі таких країн - 123. Водночас ні Росія, ні Китай не визнають юрисдикцію суду. Не ратифікували цей документ також США і Україна.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) вже запевнив, що в його країні Путіна заарештують, якщо він приїде. У Південно-Африканській Республіці (ПАР), куди Путін може приїхати у серпні на 15-й саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), заявили, що "усвідомлюють юридичні зобов'язання".

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Сі та Путін обговорили "мирний план" по Україні

У перший день зустрічі Путін і Сі обговорили, зокрема, пропозицію Пекіна про припинення вогню в Україні. За повідомленнями російських ЗМІ, у понеділок вони розмовляли понад чотири години, вихваляючи одне одного як "добрих друзів".

Вашингтон розкритикував цей візит як такий, що забезпечує "дипломатичне прикриття" Путіну і воєнних злочинів. Водночас США заохочують лідера Китаю поговорити з президентом України- Володимиром Зеленським.

Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що після візиту в Росію Сі поговорить з Зеленським у віртуальному форматі.

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