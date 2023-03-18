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Володимир Путін і Сі ЦзіньпінФото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance
ПолітикаКитай

ISW: Сі Цзіньпін, ймовірно, говоритиме з Путіним про санкції

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Під час візиту до Росії 20-22 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін може обговорити з Володимиром Путіним роль Пекіна у врегулюванні війни в Україні, а також і можливість обходу санкцій, вважають в ISW.

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Лідер КНР Сі Цзіньпін  під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у рамках державного візиту до Росії із 20 до 22 березня, імовірно, обговорюватиме можливі способи обходу санкцій, припускають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, щоб підтримати продаж і надання Росії китайського обладнання", - повідомляється у звіті ISW.

Аналітики інституту також припускають, що сприяти обходу санкцій проти РФ може і Білорусь, зокрема, Китай може спробувати таємно передавати через цю країну товари та/або обладнання в Росію. Уже запроваджені проти Білорусі санкції можуть бути недостатньо всеосяжними, щоб завадити відправляти до РФ електронні компоненти, що використовуються в системах озброєння, та інші технології подвійного призначення, зазначають в ISW.

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Китай прагне посередництва у врегулюванні війни в Україні

Іншою темою обговорення може стати зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, припускають аналітики.

На їхню думку, Сі, імовірно, має намір просувати зусилля Китаю, спрямовані на позиціонування його країни як неупередженого посередника на переговорах між Росією та Україною. 24 лютого Китай опублікував широкий мирний план із 12 пунктів щодо врегулювання війни в Україні. Утім, наразі залишається незрозумілим, які більш конкретні пропозиції з цього питання має Пекін, зазначається в повідомленні.

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Як раніше повідомляло з посиланням на власні джерела видання The Wall Street Journal, після зустрічі з Путіним у Москві наступного тижня Сі Цзіньпін вперше від початку війни може поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у відеоформаті. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, наразі "не можна достеменно сказати", що така розмова відбудеться. В ефірі національного телемарафону 17 березня він заявив, що Зеленський відкритий до розмов не лише з Сі Цзіньпіном, а й з іншими лідерами, щоб в тому числі "пояснити природу війни, і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити". 

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