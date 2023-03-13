Сі після візиту в Москву має поговорити з Зеленським - WSJ

Після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше від початку війни має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у відеоформаті, пише WSJ.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським вперше від початку війни Росії проти України, повідомляє з посиланням на джерела американське видання The Wall Street Journal (WSJ) у понеділок, 13 березня.

За інформацією джерел видання, розмова, швидше за все, відбудеться після того, як наступного тижня Сі Цзіньпін відвідає Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Імовірно, переговори Сі з Зеленським пройдуть у віртуальному форматі.

За даними WSJ, у рамках візиту до РФ Сі розглядає можливість відвідати інші європейські країни, але остаточно його маршрут поки не затверджено.

Видання зауважує, що перемовини лідера Китаю з президентами Росії та України "відображають зусилля Пекіна відігравати активнішу роль в посередництві припинення війни в Україні".

Читайте також: Навіщо Лукашенко їздив до Китаю?

"Мирні" зусилля Китаю

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало позиційний документ, який отримав у ЗМІ назву "мирні ініціативи". Він складається з 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни Росії проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується, натомість використовуються "конфлікт" і "українська криза".

Офіційно Китай не засуджує російську агресію проти України. Так, наприкінці лютого та на початку березня саміти міністрів фінансів і міністрів закордонних справ Великої двадцятки (G20) звершились без спільної підсумкової заяви, бо КНР і РФ не погодились засудити війну.

Втім, Зеленський вважає, що своїм "мирним планом" Китай почав говорити про Україну, що є "дуже непогано". "Це вже щось. Якщо там є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових речей, ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати, і в цьому пункті попрацювати з Китаєм", - казав він.

Пунктом номер один для себе президент України називав забезпечення того, щоб Китай не постачав зброю Росії, про небезпеку чого попереджують на Заході. Якщо ж Китай виступить на боці РФ, то є ризики Третьої світової війни, наголошував Зеленський.

Читайте також:Коментар: Китай не сприяє миру в Україні