Зустріч G20: консенсусу щодо війни проти України не досягли

Міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20) за підсумком дводенної зустрічі в Індії не змогли узгодити спільну заяву через формулювання щодо війни Росії проти України. Засудити її відмовились Китай та сама РФ.

Індія, яка нині головує в G20, була змушена випустити резюме зустрічі від свого імені, в якому відзначила розбіжності. "Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючу вразливість світової економіки. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації і санкцій", - цитує резюме голови агентство Reuters.

Розбіжність у поглядах серед країн G20 фіксується не вперше. На зустрічі лідерів G20 в Індонезії у листопаді минулого року також вказали на "інші погляди та різні оцінки ситуації і санкцій".

Читайте також: Зеленський про "мирний план" Китаю: Це вже щось

Прем'єр Індії: Готові сприяти будь-яким мирним зусиллям

Під час зустрічі міністрів фінансів G20 в Індії з візитом перебував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який зустрівся з прем'єр-мыныстром країни Нарендрою Моді. Шольц закликав Індію дати чітке визначення війні Росії проти України, і вказати на недопустимість зміни кордонів шляхом застосування сили.

Своєю чергою Моді заявив, що хоче допомогти з мирними зусиллями щодо війни в Україні. "Індія готова сприяти будь-яким мирним зусиллям", - сказав він. При цьому прем'єр наголосив, що Індія закликає до врегулювання воєнного конфлікту шляхом діалогу та дипломатії з самого початку війни.

Нагадаємо, що 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Індія утримались під час голосування за "мирну резолюцію" Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка вимагає від Росії "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах".

Читайте також: Індія повторює помилку ФРН, збільшуючи закупівлю нафти в РФ?