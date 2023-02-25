Зустріч G20: консенсусу щодо війни проти України не досягли
Олександр Куницький
1 год. тому
Підсумковий документ зустрічі міністрів фінансів Великої двадцятки відзначив розбіжності сторін - війну Росії проти України засудили всі, крім Китаю та РФ.
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Міністри фінансів країн Великої двадцятки (G20) за підсумком дводенної зустрічі в Індії не змогли узгодити спільну заяву через формулювання щодо війни Росії проти України. Засудити її відмовились Китай та сама РФ.
Індія, яка нині головує в G20, була змушена випустити резюме зустрічі від свого імені, в якому відзначила розбіжності. "Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює існуючу вразливість світової економіки. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації і санкцій", - цитує резюме голови агентство Reuters.
Розбіжність у поглядах серед країн G20 фіксується не вперше. На зустрічі лідерів G20 в Індонезії у листопаді минулого року також вказали на "інші погляди та різні оцінки ситуації і санкцій".
Своєю чергою Моді заявив, що хоче допомогти з мирними зусиллями щодо війни в Україні. "Індія готова сприяти будь-яким мирним зусиллям", - сказав він. При цьому прем'єр наголосив, що Індія закликає до врегулювання воєнного конфлікту шляхом діалогу та дипломатії з самого початку війни.
Нагадаємо, що 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Індія утримались під час голосування за "мирну резолюцію" Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка вимагає від Росії "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах".