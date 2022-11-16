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Під час саміту G20 на Балі
Під час саміту G20 на БаліФото: Kominfo KTT G20 - 2022
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Лідери G20 засудили війну РФ проти України - декларація

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Підсумковий документ саміту Великої двадцятки на Балі з рішучим засудження війни в Україні було підтримано одноголосно, включаючи Росію.

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Лідери країн Великої двадцятки (G20) під час саміту на острові Балі в Індонезії ухвалили декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджується військова агресія Росії проти України.

У документі, ухваленому в останній день саміту в середу, 16 листопада, наголошується, що "більшість членів (G20. - Ред.) рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та поглиблює існуючі вразливості у світовій економіці", цитує Reuters.

За даними агенції, декларацію схвалили представники усіх країн G20, включаючи Росію. За інформацією представника німецької делегації, до проєкту декларації, який було оприлюднено напередодні, 15 листопада, не було внесено жодних змін. У документі, втім, зазначається, що існують "інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій". 

Міжнародне право повинно дотримуватися, а погроза застосування ядерної зброї є неприпустимою, наголосили лідери G20 в декларації. Вони також привітали Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволяє експорт українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Росію на саміті представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який покинув острів Балі, де проходив саміт, ще до його завершення напередодні, 15 листопада, за кілька годин до ухвалення підсумкової декларації.

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