Зеленський на G20 представив 10 рішень для завершення війни

Україна має не лише повернути своїх людей і території, але й отримати гарантії безпеки на майбутнє, наголосив президент. Він також закликав лідерів країн співпрацювати для відновлення продовольчої і енергетичної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський в ніч на вівторок, 15 листопада, виступив на саміті Великої двадцятки (G20) і представив план з 10 ключових пунктів, реалізація яких має уможливити завершення війни і стабілізувати ситуацію в Україні після вторгнення Росії, повідомляє пресслужба глави держави.

Озвучені ним пропозиції стосуються наступних напрямів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

Зеленський запропонував зафіксувати гарантії безпеки для України в договорі Kyiv Security Compact, проєкт якого вже розроблений Києву і запропонований партнерам. Окремо він наголосив, що має бути підписаний документ про фіксацію закінчення війни. "Маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України", - зазначив він.

Для фіксації домовленостей щодо інших напрямків, Зеленський запропонував використати позитивний досвід "зернової угоди", коли окремі документи підписуються гарантами з Україною, і окремі - з Росією.

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Розширення "зернової угоди"

За словами президента, з липня Україна експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства, а всього цьогоріч може експортувати 45 мільйонів тонн, тож "зернова угода" "заслуговує на безстрокове подовження". "Я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", - сказав Зеленський.

Він також закликав інші країни долучатися до ініціативи допомоги продовольством найбіднішим країнам світу - Grain From Ukraine, в рамках якої перше судно 27 тисячами тонн пшениці вже прямує в Ефіопію. "Що конкретно ми пропонуємо? Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою", - зауважив глава української держави.

Обмеження цін на енергоносії з РФ

На переконання Зеленського, якщо Москва використовує енергоресурси як зброю, як руйнуючи енергосистему України та перешкоджаючи експорту електроенергії до країн Європи, так і шантажуючи весь світ цінами на енергоносії - справедливо буде обмежити ціни на російські енергоресурси. "Щоб експорт був не вищий собівартості. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати в тебе" - зауважив він.

Президент також закликав прискорити відправлення на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України місії експертів Організації Об'єднаних Націй, яка б оцінила руйнування і потреби у відновленні, "а також з метою запобігання їхньому подальшому знищенню". Він також попросив іноземних партнерів нарощуватися постачання засобів протиракетної і протиповітряної оборони.

Оцінка збитків довкіллю

Окремо президент завернув увагу на екологічні збитки, завдані Україні російським вторгненням: мільйони гектарів спалених лісів, мільйони вбитих свійських тварин, 50 тисяч вбитих дельфінів в Чорному морі, затоплені шахти, зокрема ті, що використовувалися для ядерних випробувань, сотні тисяч замінованих і забруднених шкідливими речовинами гектарів земель.

"Неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж... А ще - підірвані споруди, спалені хімічні підприємства", - додав голова держави.

Він закликав надавати Україні більшу кількість техніки та фахівців для розмінування, а також вказав на необхідність у коштах і технологіях для відновлення очисних споруд. "Минулого тижня на кліматичному саміті у Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. Маємо це реалізувати", - наголосив президент.

Спецтрибунал для Росії

Зеленський подякував країнам, які підтримали рішення Генеральної асамблея ООН щодо необхідності притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права, а також створення механізму компенсації Україні збитків. "Ми просимо її (резолюцію - Ред.) застосовувати. Готуємо й другу резолюцію - щодо спецтрибуналу. Прошу Вас приєднуватись і підтримати її", - зазначив президент.