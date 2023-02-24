Зеленський про "мирний план" Китаю: Це вже щось

З "мирною ініціативою" КНР можна працювати, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для іноземних та українських ЗМІ до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "мирний план" Китаю, опублікований напередодні, містить пункти з якими можна працювати. Про він заявив у п'ятницю, 24 лютого, на пресконференції "Лютий. Рік Незаламності" в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

"Є думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, мені здається, не погоджується. Але це вже щось. Якщо там є думки, які співпадають з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових речей, ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати, і в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Наша задача - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - сказав він.

При цьому, за словами Зеленського, мирний план Китаю не є "пропозицію", а радше є озвученням думок з приводу війни РФ проти України. Ініціатором будь-яких мирних ініціатив, за його словами, може бути держава, на території якої відбувається війна. "Ми зробили свою пропозицію - "формулу миру", - нагадав він.

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Водночас те, що Китай почав говорити про Україну - "дуже непогано", зауважив Зеленський, зазначивши, що питання в тому - які кроки будуть зроблені далі й до чого вони призведуть. "То був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь в цій темі. Я поки сприймаю це як сигнал, але не знаю що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії, і для мене це дуже важливо, пункт номер один", - наголосив президент. Якщо ж Китай виступить на боці Росії, то є ризики Третьої світової війни, додав Зеленський.

Скептицизм Заходу щодо китайського плану

На "мирну ініціативу" Китаю щодо війни РФ проти України також відреагувала низка західних політиків. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Пекін не користується довірою як посередник. "До Китаю немає великої довіри, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну", - наголосив він.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Китай уже став на бік Росії в її війні проти України, і його "мирну ініціативу" потрібно розглядати не як "мирний план для України", а як "принципи", на яких базується підхід Пекіна в цьому питанні.

Натомість верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає ініціативу "цікавою", але не повноцінним планом, який веде до миру. "Це не мирний план, це позиційний документ, де Китай зібрав усі свої позиції, висловлені з самого початку", - цитує його агенція AFP. За словами Борреля, в "плані" є цікаві міркування щодо використання ядерної зброї, обміну полоненими, експорту зерна. Однак, на його думку, для того, щоби викликати довіру, Китай повинен говорити з Україною.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) поставив під сумнів готовність Китаю стати посередником у російській війні. "Кожна конструктивна пропозиція, яка наближає нас на шляху до справедливого миру, дуже вітається. Чи глобальна держава Китай хоче відігравати таку конструктивну роль, досі залишається сумнівним", - сказав він, додавши також, що для конструктивної ролі потрібно "розмовляти не тільки з Москвою, а й з Києвом".

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Нагадаємо, 24 лютого міністерство закордонних справ Китаю опублікувало "мирний план", який містить 12 принципів, і на переконання авторів, має сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії використовуються слова "конфлікт" і "українська криза". Згідно з планом КНР, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати "повага до суверенітету всіх країн".