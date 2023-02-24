Росія планує купити у Китаю сто дронів-камікадзе - Spiegel

До квітня китайська компанія може передати Росії сто дронів-камікадзе, схожих на "Shahed-136", стверджує Der Spiegel. У подальшому виробництво цих безпілотників може бути розгорнуте на території РФ.

Москва веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про постачання дронів-камікадзе ZT-180, повідомляє у п'ятницю, 24 лютого, AFP з посиланням на інформацію німецького видання Der Spiegel.

За даними джерел видання, китайський виробник погодився виробити та випробувати сто прототипів дронів до квітня, а надалі може постачати їх РФ у великих масштабах. У подальшому компанія може передати Росії компоненти та технології для будівництва заводу з виробництва безпілотників країні. Як зауважує Reuters, на такому заводі можна буде виготовляти до 100 БПЛА на місяць.

Кожен такий дрон здатен нести від 35 до 50 кілограмів вибухівки. Вони схожі на іранські "Shahed-136", за допомогою якого Росія здійснює атаки на критичну інфраструктуру України.

За інформацією Der Spiegel, раніше компанія, контрольована китайською армією, планувала передавати Росії запчастини до винищувача Су-27.

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Шольц попередив КНР не постачати зброю РФ

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Пекін розглядає можливість надання озброєнь Москві. Він також зауважив, що "застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії". Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель також просив КНР утриматися від таких кроків, назвавши їх перетином "червоної лінії".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 23 лютого, повідомив, що теж робив відповідні попередження Пекіну. "Я сказав представникам Китаю, що це не може бути прийнятим", - сказав він громадському телебаченню ZDF.

У КНР спростовують ці закиди, натомість зауважуючи, що це "США, а не Китай, продовжують відправляти зброю на поле бою" в Україні.

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