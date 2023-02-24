Річниця агресії: Генасамблея ООН схвалила "мирну резолюцію"

Генасамблея ООН за підтримки 141 країни ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно вивести війська з України. Також вона закликала припинити напади на інфраструктуру та притягнути до відповідальності винних у злочинах.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на спеціальній сесії ввечері в четвер, 23 лютого, ухвалила резолюцію, в якій вимагається, щоб Росія "негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України у її міжнародно визнаних кордонах", повідомляє сайт організації.

На підтримку документу, що закликає до "всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні" висловилася 141 країна зі 193. Представники семи країн - Білорусі, Малі, Нікарагуа, Росії, Сирії, Північної Кореї та Еритреї - проголосували проти, 32 держави, включаючи Казахстан, Вірменію, Індію та Китай, утрималися.

В ООН вимагають негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України, включаючи житлові будинки, школи та лікарні, забезпечення захисту цивільного населення та об'єктів, дотримання Женевських конвенцій про поводження з полоненими.

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Обмін полоненими і притягнення до відповідальності

Також Генасамблея закликала сторони конфлікту до "повного обміну військовополоненими та звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх інтернованих та насильно переміщених та депортованих цивільних осіб, включаючи дітей".

У резолюції особливо наголошується на "необхідності забезпечити притягнення до відповідальності за скоєні на території України найбільш серйозні злочини з міжнародного права шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування та здійснення судового переслідування на національному або міжнародному рівні".

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Сигнал неослабності світової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський подякував всім країнам, що підтримали документ. "Ця резолюція - потужний сигнал неослабності світової підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ. Потужний вияв глобальної підтримки української "формули миру"!" - написав він у Twitter.

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