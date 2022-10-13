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Засідання Генасамблеї ООН (архівне фото)
Засідання Генасамблеї ООН (архівне фото)Фото: Timothy A. Clary/AFP
ПолітикаУкраїна

Генасамблея ООН засудила анексію РФ українських територій

Ганна Нєвєрова | Ольга Журавльова
1 год. тому

Резолюцію, що засуджує дії РФ, підтримали представники 143 країн, 35 утрималися. Ще п'ять держав - Росія, Білорусь, Сирія, КНДР і Нікарагуа - виступили проти.

https://www.dw.com/uk/genasamblea-oon-zasudila-aneksiu-rf-ukrainskih-teritorij/a-63421525

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 жовтня, переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка засуджує анексію Росією чотирьох регіонів України. У документі "Територіальна цілісність України. Захист принципів статуту ООН" не визнаються псевреферендуми, проведені в самопроголошених утвореннях "ДНР", "ЛНР", а також на окупованих РФ територіях Запорізької та Херсонської областей. Підкреслюється, що проведені "референдуми" не мають жодної юридичної сили і не можуть бути основою для будь-якої зміни статусу цих регіонів, включно з їхньою анексією Росією.

Резолюцію підтримали представники 143 країн, 35 утрималися. Ще п'ять держав - Росія, Білорусь, Сирія, КНДР і Нікарагуа - виступили проти.

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Засідання ініціювали Україна та Албанія

Позачергове засідання Генасамблеї ООН провели за ініціативою України та Албанії. 30 вересня Рада Безпеки ООН через російське вето не змогла ухвалити резолюцію із засудженням анексії Росією чотирьох українських областей. РФ тоді стала єдиним із 15 членів Радбезу, що проголосував проти цього документа. Десять членів Ради підтримали резолюцію, ще чотири - Китай, Індія, Бразилія і Габон - утрималися.

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Глава МЗС ФРН закликала засудити незаконну анексію

Раніше міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Генеральну асамблею ООН засудити оголошену Росією анексію низки областей України. Вона висловила думку, що резолюція має чітко продемонструвати РФ, що ці регіони, як і раніше, належать Україні і що ніхто не має права ставити під сумнів суверенітет будь-якої держави, тим паче через насильство.

Що кажуть на Заході про "референдуми"

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Засідання Генасамблеї ООН (архівне фото)

Генасамблея ООН засудила анексію РФ українських територій

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