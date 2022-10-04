Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо анексії

Укази Путіна про "незалежність" Криму, так званих "ЛДНР", Херсонської і Запорізької областей не породжують жодних юридичних наслідків, йдеться в рішенні президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський підписав у вівторок, 4 жовтня, указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Відповідний указ президента №687/2022 оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, 4 жовтня.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в документі.

Цими указами Путін проголошував "незалежність" Криму, квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської і Запорізької областей перед тим, як анексувати ці регіони.

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В указі Зеленського наголошується, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, суверенітет України поширюється на всю її територію. При цьому в документі підтверджується невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності.

Жодних переговорів з Путіним

Також на сайті президента України у вівторок оприлюднено указ №679/2022 , який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня у відповідь на анексію, яким "констатується неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним".

Це рішення РНБО також передбачало спрямування спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо пришвидшеного вступу України.

Крім того, уряду доручено забезпечити посилення обороноздатності, збільшивши постачання військово-технічної допомоги Україні, а парламенту - рекомендовано прискорити ухвалення відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку РФ.

30 вересня Росія оголосила про анексію територій чотирьох регіонів України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому російські війська окупували лише частину цих територій. Того ж дня Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, а також термінове засідання РНБО.