Санкції РНБО за російську анексію стосуються 3,6 тисячі осіб

Під нові санкції РНБО після анексії Путіним ще частини України потрапили більше 3600 осіб і компаній. Серед них оточення олігархів, колаборанти, банки, оборонні підприємства. У списку і росіяни, і українці, і іноземці.

До нового санкційного списку, ухваленого Радою національної безпеки та оборони України після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним про анексію ще частини українських територій, потрапили понад 3600 людей та компаній. Про це в суботу, 1 жовтня, повідомило міністерство економіки України.

У переліку фігурують:

діти та родичі Путіна,

представники регіональних еліт та російської влади,

олігархи та їхнє близьке оточення,

артисти та пропагандисти, в тому числі - громадяни України,

колаборанти,

високопосадовці державних корпорацій РФ,

керівництво російських збройних сил,

представники окупаційної влади та ватажки незаконних збройних формувань на окупованих територіях України,

іноземні громадяни, які брали участь у псевдореферендумах на окупованих територіях щодо приєднання до РФ як "міжнародні спостерігачі".

Серед юридичних осіб під обмеження потрапили ключові російські компанії, банки, підприємства оборонно-промислового комплексу, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Поіменний список має бути оприлюднений в указі президента України Володимира Зеленського, яким вводитиметься в дію рішення РНБО.

Відповідь на анексію

30 вересня Росія оголосила про анексію територій чотирьох регіонів України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області. При цьому російські війська окупували лише частину цих територій.

Того ж дня Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, а також термінове засідання РНБО. Після цього у відеозверненні він оголосив про подання Україною заявки на пришвидшений вступ у НАТО.

У відповідь в Північноатлантичному альянсі нагадали, що рішення про членство ухвалюється 30 членами за принципом консенсусу. Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що єдності між членами НАТО щодо вступу України немає. Наразі рішення України публічно підтримали Канада, Естонія, Латвія і Литва.

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