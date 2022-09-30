Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

НАТО наразі фокусує свої зусилля та увагу на тому, щоб надавати Києву усю необхідну допомогу для оборони від російської агресії. Україна має право подавати заявку на членство в НАТО, але рішення про прийняття нових членів має бути ухвалено одноголосно всіма країнами-членами Альянсу. Так під час спілкування з журналістами у Брюсселі у п’ятницю, 30 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заявку України на вступ до НАТО, яку за кілька годин до того підписав український президент Володимир Зеленський.

"Кожна демократія в Європі має право на членство в НАТО. Союзники під час саміту Альянсу в Мадриді чітко заявили про те, що ми підтримуємо право України самій вирішувати, які безпекові альянси обирати. Проте рішення про членство ухвалюється 30 членами альянсу, і ми ухвалюємо це рішення за принципом консенсусу", - заявив Столтенберг, вочевидь натякаючи на те, що єдності між союзниками щодо вступу України немає. Він також зауважив, що наразі НАТО "фокусується на наданні негайної підтримки Україні, щоб вона могла захисти себе проти брутальної агресії Росії". На запитання про те, чи можливо застосувати до України процедуру пришвидшеного вступу, як це було зроблено у випадку Швеції та Фінляндії, генсек НАТО не відповів.

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Ескалація війни найсерйозніша з моменту її початку

Єнс Столтенберг засудив "зрежисовані в Москві псевдореферендуми" на окупованих українських територіях і заявив, що члени Альянсу ніколи не визнають їх як частину Росії. "Ми закликаємо РФ припинити спроби захопити ці території. Це українська земля. Донецьк - це Україна. Луганськ – це Україна. Херсон - Україна. Запоріжжя - Україна. Так само, як і Крим - це Україна", - заявив Столтенберг, наголосивши, що хоча НАТО «не є стороною конфлікту, проте Альянс надає підтримку Україні, щоб вона могла захищатися".

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За словами Столтенберга, у ці дні війна в Україні досягла "найсерйознішої ескалації" від 24 лютого, бо "Путін мобілізував тисячі людей, погрожує ядерною зброєю і нелегально анексував частину українських територій". Проте це є проявом слабкості, а не сили Кремля, і "Путін програв у досягненні своїх стратегічних цілей". "Путін несе відповідальність за війну, тому його відповідальність полягає і в тому, аби припинити страждання мужніх українців і покласти країн енергетичній та продовольчій кризі, що охопили світ. Якщо Росія припинить війну, буде мир, якщо Україна припинить боротися, то припинить своє існування як нація і незалежна держава Європи", - заявив генсек НАТО.

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"Україна має право звільняти свої території"

Попри те, що згідно з державною ядерною доктриною РФ Москва залишає за собою право застосовувати ядерну зброю для захисту своїх територій, яким відтепер вона і вважає незаконно окуповані частини українських областей, союзники по Альянсу переконані: Україна має право, зафіксоване в статуті ООН, "продовжувати звільняти свої території, і анексія нічого не міняє". "Якщо ми приймемо анексію, то це означатиме, що ми піддалися на ядерний шантаж Росії, і тоді інші авторитарні режимі застосовуватимуть такі ж погрози, щоб досягати того, чого вони хочуть", - заявив генсек.

Він назвав ядерну риторику Кремля небезпечною і безвідповідальною та нагадав Москві, що "ядерна війна не може бути виграна ніколи". НАТО чітко застерегло РФ, що застосування ядерної зброї матиме жорсткі наслідки. "Ми зіткнулися з небезпечною війною в Україні, але вона не стане менш небезпечною, якщо ми дозволимо Путіну виграти її", - переконаний очільник НАТО.