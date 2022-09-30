Україна подає заявку на пришвидшений вступ в НАТО

"Ми знаємо, що це можливо, ми бачили як цього року Швеція та Фінляндія розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо і для України", - зазначив голова української держави.
Він сказав, що Україна вже фактично пройшла свій шлях до Альянсу та довела сумісність зі стандартами НАТО "на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії".
З урахуванням того, що приєднання України вимагає часу на погодження всіма членами НАТО, Зеленський запропонував партнерам приєднатись до Київського безпекового форуму - нової ініціативи з гарантій безпеки та військової допомоги Україні.
Що передбачає Київський безпековий договір
У спільній колонці керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО та експрем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен розкрили деталі формату.
Вони пояснили, що його мета - запровадити такі гарантії безпеки для України, які унеможливлять повторення подій і злочинів, які зараз вчиняє Росія. Автори наголосили, що їх укладання не суперечить меті Києва щодо приєднання до Альянсу. Натомість це має захищати Україну на шляху до вступу в НАТО та ЄС.
"Київський безпековий договір зосереджений на наданні практичної матеріальної підтримки для посилення здатності України захищатися", - пишуть автори колонки. Як приклад потенційної допомоги, вони наводять надання Києву сучасних та ефективних систем протиповітряної та протиракетної оборони.
"Наші рекомендації передбачають постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передачу зброї від НАТО, обмін розвідданими та інтенсивне проведення навчальних місій під прапорами ЄС і НАТО. Ми повинні переконатися, що ціна майбутнього нападу на Україну буде надто високою", – йдеться в колонці.
Крім того, там говориться, що важливим аспектом є надання політичної підтримки Києву на основі санкцій проти РФ.
На думку Єрмака та Расмуссена, гарантувати безпеку Україні в цьому форматі можуть США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країни Балтії, Північної та Центральної Європи.
14 років на порозі Альянсу
Ще у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), як ідеться в підсумковій декларації за результатами саміту. Втім, досі Україні не надали ПДЧ.
Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.