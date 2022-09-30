Коментар: Путін принизив Донбас, Херсон та Запоріжжя

Президент РФ Володимир Путін під час підписання договорів про приєднання окупованих українських територій до Росії Фото: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance

Володимир Путін роззброюється, принаймні - на словах. Після нещодавньої просоченої агресією та ненавистю до України промови про мобілізацію, виступ президента РФ у день оформлення анексії чотирьох регіонів на сході та півдні України виглядав майже стриманим.

Донбас для Путіна вторинний - на відміну від Криму

Несподіванкою стали акценти, які розставив президент Росії. Путін запізнився на чверть години, виявивши неповагу до російських еліт, які зібралися в Георгіївській залі Кремля. Похмурі обличчя, з якими на нього чекали колишній президент Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу та інші, різко контрастували зі словами про "історичну подію", про яку зі захопленням говорили пропагандисти на держтелебаченні.

У своїй промові Путін виголосив стандартні слова щодо прийняття до складу РФ окупованих Росією районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. "Одним мазком", як колись висловився сам Путін, він згадав про їхню спільну історію з Росією і перейшов до своєї улюбленої теми - зведення рахунків із Заходом. Дві третини виступу були присвячені докорам на адресу США і Великобританії, які раніше вже звучали з Кремля. Нічого нового не було сказано. За духом і змістом путінська мова нагадувала пересічну політінформацію 1980-х років - часу, в якому й досі живуть російські лідери.

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Роман Гончаренко, оглядач DW

І це все? Жодних довгих історичних екскурсів, які так любить президент РФ? Приділивши їм так мало уваги, Путін, по суті, принизив Донбас та інші окуповані території. Він чітко і цинічно дав зрозуміти, що для нього вони вторинні й не настільки сакральні, як свого часу Крим. Це лише плацдарм для подальшого наступу, пішак у глобальному протистоянні із Заходом. Тепер жителям Донбасу має стати зрозуміло, чому Росія не приєднала регіон як Крим у 2014 році, а вісім років спостерігала за "трактористами і шахтарями", про яких тоді говорив Путін, забезпечуючи їх зброєю, грошима і порожніми сподіванками, але не більше. Кремлю тоді так було вигідно. А зараз стало вигідно оформити анексію.

Війна переходить у нову, більш жорстоку фазу

Що все це означає? Путін хоче сісти за стіл переговорів із Києвом, залишивши собі окуповані території, про що він сказав прямим текстом? Ядерна загроза скасовується? Нічого подібного. Глава Кремля не відмовився ані від своїх загарбницьких планів, ані від готовності погрожувати ядерною бомбою та йти до кінця. Путін чудово розуміє, що перейшов червону лінію і переговори мертві. Просто на тлі недавніх поразок своєї армії в Україні та невдоволення у російському суспільстві у зв'язку з мобілізацією, президент Росії вирішив не нагнітати і трохи послабити військовий угар. Клеймувати Захід набагато безпечніше, ніж обіцяти стерти на ядерний попіл такі ненависні йому Вашингтон, Лондон чи Київ.

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Після формалізації анексії війна в Україні вступає у нову фазу. Вона обіцяє бути довгою та жорстокішою, це показали обстріли цього дня у Запоріжжі, Дніпрі та Миколаєві. Сумнівів немає: Путін готується йти далі, але поки що не розкриває свої плани.

Автор: Роман Гончаренко, оглядач DW

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