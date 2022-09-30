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Красна площа готується до концерту на честь анексії, 29 вересня 2022
Красна площа готується до концерту на честь анексії, 29 вересня 2022Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Що чекає на південний схід України після анексії РФ

Роман Гончаренко
1 год. тому

Анексуючи території на південному сході України, президент РФ Володимир Путін змінює долі мільйонів людей, які там живуть. Перед ними стоїть вибір: змиритися чи чинити опір.

https://www.dw.com/uk/batig-i-pranik-so-cekae-na-pivdennij-shid-ukraini-pisla-aneksii-rf/a-63297274

"Для мене важлива не територія та не кордони, а долі людей". Це - цитата президента Росії Володимира Путіна з інтерв'ю німецькій газеті Bild у січні 2016 року. Тоді йшлося про анексований Крим. Зараз глава Кремля знову насильно змінює кордони України, анексуючи частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. На зміну піврічній окупації прийшло включення до складу РФ. Москва погрожує використати всі види зброї, включаючи ядерну, для захисту нових земель.

Україна і більшість країн світу заявили, що не визнають ані саму анексію, ані "референдуми", які передували їй, на яких більшість нібито висловилася "за". Хто ці мільйони українців, які мешкають за лінією фронту, і що для них зміниться?

Чим відрізняються настрої у Донецьку та Херсоні

Точна кількість мешканців окупованих територій на момент анексії невідома. Йдеться в будь-якому випадку про кілька мільйонів осіб. І хоча анексія відбувається одночасно, регіони дуже відрізняються. На Донбасі з 2014 року відбулася вимушена селекція: сотні тисяч, переважно молодь, залишили самопроголошені "республіки", переїхавши до Росії або на підконтрольну Києву частину України. Залишилися люди похилого віку, ті, хто не зміг виїхати або хто підтримав сепаратизм.

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"Для когось здійсниться мрія, такі люди завжди є", - каже Андреас Умланд (Andreas Umland), експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи. Схоже, що на сході таких більше, ніж на півдні України, але точних даних немає. Дехто на Донбасі підтримав анексію зокрема через страх, що, мовляв, у разі повернення української влади їм доведеться відповідати в суді, зазначив у розмові з DW Сергій Гармаш, виходець з Донецька, головний редактор онлайн-видання "Остров" та колишній член Тристоронньої контактної групи щодо реалізації мінських угод. "Такі люди пояснюють, що проголосували "за", бо коли Україна повернеться, їм буде куди тікати - до Росії", - каже Гармаш. Скільки таких людей - ніхто не знає.

На півдні України, в окупованих районах Донбасу, частинах Херсонської та Запорізької областей за пів року анексії теж відбулися зміни у суспільстві, хоч не такі фундаментальні. Сотні тисяч виїхали, але серед тих, хто залишився, багато тих, хто продовжує підтримувати Київ. Про це свідчать акції протесту з українськими прапорами, які відбувалися у перші тижні та місяці після вторгнення. "У Херсоні та Запорізькій області багато хто ненавидить Росію, а у Донецьку та Луганську людям забили голову за вісім років пропаганди", - вважає Гармаш.

Мільярди на підтримку анексованих територій

На відміну від Криму, де етнічних росіян на момент анексії було дві третини, на сході та півдні України цей показник значно менший. За даними перепису 2001 року, найвищий відсоток росіян - близько 40 відсотків - був на момент початку війни 2014 року в Донецькій та Луганській областях. У Запорізькій та Херсонській областях росіян значно менше, близько 25 та 15 відсотків відповідно.

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На перший погляд, формальна анексія мало що змінить у житті цих регіонів, якими Росія де-факто керує пів року. Досвід Криму дає уявлення про те, як можуть розвиватися події. Це буде суміш батога для незгодних та пряника для лояльних. Зарплати та пенсії зростуть, Росія намагатиметься відновлювати зруйновану інфраструктуру. Конкретну цифру у четвер, 29 вересня, озвучив заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. За його словами, на "проєкти підтримки" анексованих територій буде виділено 3,3 мільярда рублів (близько 57 мільйонів доларів. - Ред.).

Все, що пов'язано з Україною, максимально швидко витіснятиметься російським: закони, валюта, зв'язок, мова, освіта. Однією з головних цілей є повернення до культурної русифікації регіонів, які Кремль вважає історично своїми.

Яким буде партизанський рух?

Жителям анексованих регіонів належить обрати: прийняти зміни чи пручатися - з ризиком для життя. "Це важкий вибір", - каже Андреас Умланд. За його словами, багато хто буде "у розпачі, оскільки не можуть оцінити подальший перебіг подій", а саме - чи надовго прийшла Росія і як швидко Україна може відвоювати території. Повідомлення про репресії - затримання та тортури тих, хто симпатизує Києву, вже є. Досвід Криму показує, що пошук інакодумців може тривати роками.

На чоловіків чекає особливе випробування - їх мобілізують на війну з Україною у складі армії РФ. Не виключено, що Кремль у такий спосіб намагається знизити ризики партизанського руху. Поки що він проявив себе на півдні, де було скоєно кілька нападів на тих, хто співпрацює з окупаційною владою. Сергій Гармаш вважає, що це - робота українських спецслужб. Масового партизанського руху, яким він був на українських землях під час Другої світової війни, він не очікує, зокрема, через сучасні технології стеження. "Партизанщина зараз і під час Другої світової - це різні речі, - каже Гармаш. - Зараз для стеження є відеокамери, телефони, а те, що ми бачимо - це результат роботи організованих груп, якими керують спецслужби".

Українцям сходу та півдня доведеться пройти у різній формі тести на лояльність до нової влади, наприклад, отримати російське громадянство. Так було в Криму, на Донбасі цей процес розпочався кілька років тому. Але можуть бути й відмінності від кримського сценарію. Так, оглядачі не очікують на масштабну програму переселення з Росії, як це було зроблено в Криму. Причина - бойові дії, що тривають. "Повернення донецьких із Росії теж не буде, їх там використовують як робочий ресурс, а на Донбасі робочих місць немає, основні підприємства зруйновано", - каже Сергій Гармаш. "Привабливість цих територій для Росії буде невеликою, - вважає і Андреас Умланд. - Росіяни побоюватимуться, що їм доведеться звідси знову поїхати, це не спрацює".

Янукович та Азаров повернуться до Донецька?

Відкритим залишається питання нової регіональної влади. Чи очолюватимуть анексовані території місцеві українці, чи це будуть надіслані з Росії управлінці?

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Поки окупаційна влада РФ робила ставку на місцевих - колишніх членів проросійської Партії регіонів експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії. Чи повернеться тепер на Донбас сам Янукович, його прем'єр Микола Азаров та інші представники колишньої української політичної еліти, які втекли? Експерти не відкидають цього, але не вірять, що ці люди повернуться у владу. За час їхньої відсутності сформувалися нові еліти, які своє не віддадуть, вважає Гармаш. Можливо, керівництво новими регіонами перейде від українців до управлінців, які приїхали з Росії. Про такий сценарій писала російська преса. На деяких рівнях цей процес уже розпочався.

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