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Суд уперше ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи підсанкційного росіянинаФото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ хоче конфіскувати майно Януковича, Курченка і Дерипаски

Степан Смишляєв
2 год. тому

У вересні українське міністерство юстиції планує подати до суду нові позови про конфіскацію майна російських бізнесменів та інших підсанкційних осіб. У планах відомства - майно Януковича, Курченка та Дерипаски.

https://www.dw.com/uk/v-ukraini-zbirautsa-konfiskuvati-majno-anukovica-kurcenka-i-deripaski/a-62998388

Після того як Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у четвер, 1 вересня, вперше ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи підсанкційного росіянина - бізнесмена Володимира Євтушенкова, в українському міністерстві юстиції пообіцяли й далі подавати подібні позови.

"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", - повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів і ретельної підготовки доказової бази, що є складною і копіткою роботою. При цьому сам розгляд ВАКС позову проти Євтушенкова, за словами заступниці міністра, зайняв не так багато часу: мін'юст подав його 24 серпня, і вже 1 вересня суд ухвалив рішення.

Можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення в травні цього року законодавства про санкції. ВАКС мав 10 днів на розгляд цього позову, а після рішення суду сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті з можливістю продовження ще на 10 днів.

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Хто такий Євтушенков і що в нього забрали

Євтушенков є контролюючим акціонером і головою ради директорів акціонерної фінансової корпорації "Система", до якої, зокрема, входять один із найбільших стільникових операторів "Мобільні ТелеСистеми" (МТС), нафтогазова компанія "Башнєфть" та низка інших великих компаній і мереж в різних секторах економіки.

За інформацією Центру протидії корупції, в Україні в нього конфіскували 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів, а також частки в низці фірм.

У 2014 році українські ЗМІ писали, що Євтушенков більше 15 років дружив із Януковичем, був членом "президентського" клубу мисливців "Кедр", а через свої компанії отримав багатомільйонне замовлення на створення системи відеонагляду на виборах до Верховної Ради у 2012 році.

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