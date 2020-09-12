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Сергій Курченко

Сергій Курченко - український олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Курченко".

Сергій Курченко - український олігарх, власник групи компаній СЄПЕК. Курченку належить харківський футбольний клуб "Металіст", президентом якого він є. Після повалення режиму Віктора Януковича Курченко втік з України. В Україні Курченка вважають "головним фінансистом "сім'ї" Януковича". Йому закидають створення й безпосереднє керування злочинною організацією, діяльність якої завдала збитки українській державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько п'яти мільярдів гривень. Як повідомляється, Курченко переховується в Росії. Сергій Курченко перебуває в списку осіб, чиї активи в країнах Євросоюзу підлягають замороженню через звинувачення з боку українських правоохоронних органів у незаконному збагаченні та виведенні коштів за кордон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського

Медіаактиви Курченка віддали компанії Коломойського 12.09.2020

Керувати активами медіахолдингу UMH, що належав Сергію Курченку, доручено компанії з орбіти Ігоря Коломойського.
Національний банк подав до суду на депутата Олександра Дубінського

Національний банк подав до суду на депутата Олександра Дубінського 28.11.2019

Нацбанк вимагає від Дубінського спростувати інформацію, що його керівництво організувало "злодійську схему" з виведення банків із ринку за хабарі. Дубінський у відповідь нагадав про звинувачення на адресу голови НБУ.
Суд відпустив керівника Укрексімбанку під заставу в три мільйони гривень

Суд відпустив керівника "Укрексімбанку" під заставу в три мільйони гривень 18.11.2019

Очільника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка відпустили під заставу в три мільйони гривень. Його підозрюють в участі у злочинному угрупуванні та сприянні відмиванню 100 мільйонів доларів США.
Нерозкриті таємниці австрійського менеджера Укрексімбанку

Нерозкриті таємниці австрійського менеджера "Укрексімбанку" 16.08.2019

Мінфін і Нацбанк України перевіряють причетність новообраного голови наглядової ради "Укрексімбанку" до бізнесу оточення екс-президента Віктора Януковича. Таємниці австрійця Торстена Пауля - у статті DW.
ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у справі Курченка

ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у "справі Курченка" 22.04.2019

Генеральна прокуратура викликала екс-главу адміністрації президента Бориса Ложкіна та колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву для вручення повідомлень про підозру.
ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів Курченка на два мільйони доларів

ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів Курченка на два мільйони доларів 16.10.2018

Генеральна прокуратура України повідомила, що в Швейцарії на двох рахунках арештовано кошти на суму в два мільйони доларів США, які нібито належали Сергію Курченку.
За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень

За Олексія Тамразова внесли заставу в 20 мільйонів гривень 28.08.2018

За власника інтернет-видання Insider та екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Олексія Тамразова внесли заставу друзі, повідомив його адвокат.
Суд відпустив екс-топ-менеджера Укргазвидобування Тамразова

Суд відпустив екс-топ-менеджера "Укргазвидобування" Тамразова 23.08.2018

Колишнього першого заступника голови "Укргазвидобування" Олексія Тамразова підозрюють у сприянні злочинній організації Віктора Януковича в розкраданні скрапленого газу. Суд відпустив його під заставу.
Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину

Інвестор Борис Ложкін: рекламує Україну, вкладає у Німеччину 15.03.2018

За дорученням президента Порошенка екс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину.
Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка - ГПУ

Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка - ГПУ 07.03.2018

Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка надав Печерський районний суд Києва, повідомили в Генпрокуратурі.
Саакашвілі: Я не грозився стрибнути з даху

Саакашвілі: Я не грозився стрибнути з даху 25.01.2018

Екс-президент Грузії запевняє, що не грозився стрибнути з даху під час обшуку в його квартирі в Києві, а намагався подзвонити з телефону, який "глушили". Про це він розповів в інтерв'ю програмі Conflict Zone в ефірі DW.

Справи проти Саакашвілі: життя за графіком допитів (11.01.2018) 11.01.2018

Лідера "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі в якості підозрюваного і свідка допитують вже за трьома кримінальними справами. Суд переніс на 19 січня розгляд апеляції ГПУ щодо запобіжного заходу.

ГПУ виправдовується щодо засекречення конфіскації мільярдів Януковича

ГПУ виправдовується щодо засекречення конфіскації "мільярдів Януковича" 11.01.2018

ГПУ запевняє, що вирок у справі щодо конфіскації "грошей Януковича" засекретили через слідчі дії і захист учасників процесу, а не заради "прикриття" посадовців.
СБУ допитала Міхеіла Саакашвілі

СБУ допитала Міхеіла Саакашвілі 10.01.2018

У Службі безпеки України понад дві години допитували Міхеіла Саакашвілі щодо ймовірного фінансування його акцій протесту бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком, а також спроби захоплення Жовтневого палацу.
Заморожені гроші Януковича: що відомо про таємну угоду олігархів

Заморожені "гроші Януковича": що відомо про таємну угоду олігархів 09.01.2018

Нове розслідування Al Jazeera пролило світло не лише на окрему угоду між українськими олігархами, але й можливий механізм скасування арешту так званих "грошей Януковича".
ЗМІ: Курченко продав Онищенку та Фуксу компанію з грошима Януковича на рахунках

ЗМІ: Курченко продав Онищенку та Фуксу компанію з "грошима Януковича" на рахунках 08.01.2018

Згідно з розслідуванням Al Jazeera, Олександр Онищенко та Павло Фукс придбали у Сергія Курченка компанію, щоб розморозити її активи, заарештовані українським судом.
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