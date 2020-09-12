Сергій Курченко - український олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Курченко".

Сергій Курченко - український олігарх, власник групи компаній СЄПЕК. Курченку належить харківський футбольний клуб "Металіст", президентом якого він є. Після повалення режиму Віктора Януковича Курченко втік з України. В Україні Курченка вважають "головним фінансистом "сім'ї" Януковича". Йому закидають створення й безпосереднє керування злочинною організацією, діяльність якої завдала збитки українській державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько п'яти мільярдів гривень. Як повідомляється, Курченко переховується в Росії. Сергій Курченко перебуває в списку осіб, чиї активи в країнах Євросоюзу підлягають замороженню через звинувачення з боку українських правоохоронних органів у незаконному збагаченні та виведенні коштів за кордон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.