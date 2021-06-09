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Наступні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Ці вибори є достроковими, оскільки Володимир Зеленський після свого обрання на посаду президента України розпустив парламент. Як і під час попередніх, так само дострокових, виборів Верховної Ради 2014 року, голосування в Україні в 2019 році відбувається за змішаною виборчою системою. Згідно з законом про вибори народних депутатів, 225 із них обираються за пропорційною системою у загальнодержавному окрузі за виборчими списками кандидатів від політичних партій, а ще 225 депутатів - за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.