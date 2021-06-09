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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори до Верховної Ради".
Наступні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Ці вибори є достроковими, оскільки Володимир Зеленський після свого обрання на посаду президента України розпустив парламент. Як і під час попередніх, так само дострокових, виборів Верховної Ради 2014 року, голосування в Україні в 2019 році відбувається за змішаною виборчою системою. Згідно з законом про вибори народних депутатів, 225 із них обираються за пропорційною системою у загальнодержавному окрузі за виборчими списками кандидатів від політичних партій, а ще 225 депутатів - за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У шести виборчих округах досі тривють судові процеси щодо перерахунку голосів на виборах до Верховної Ради України. Якщо рішень не буде найближчими днями, ЦВК може встигнути вчасно встановити офіційні результати виборів.
Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як ця політсила збирається діяти, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Чи ведуться вже якісь коаліційні переговори? І яка роль жінок у новому парламенті? Про це та інше DW поговорила з Юлією Клименко, відповідальною у "Голосі" за економічні питання.
Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як вона діятиме, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Про це DW розпитала Ірину Клименко, відповідальну в "Голосі" за економічні питання.