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Вибори до Верховної Ради

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори до Верховної Ради".

Наступні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Ці вибори є достроковими, оскільки Володимир Зеленський після свого обрання на посаду президента України розпустив парламент. Як і під час попередніх, так само дострокових, виборів Верховної Ради 2014 року, голосування в Україні в 2019 році відбувається за змішаною виборчою системою. Згідно з законом про вибори народних депутатів, 225 із них обираються за пропорційною системою у загальнодержавному окрузі за виборчими списками кандидатів від політичних партій, а ще 225 депутатів - за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради

ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради 09.06.2021

Після довгої судової тяганини Василь Вірастюк таки зареєстрований депутатом Верховної Ради - ЦВК ухвалила це рішення одноголосно.
ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка 25.05.2021

У ЦВК кажуть, що встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом 24.05.2021

За позовом Олександра Шевченка Верховний суд скасував протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради на Івано-Франківщині.
ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради

ЦВК відмовила Вірастюку в реєстрації депутатом Верховної Ради 05.05.2021

Для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом ВР бракує правових підстав, вирішили в ЦВК України.
Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним

Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним 02.05.2021

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила позов до ЦВК від Олександра Шевченка - суперника Василя Вірастюка на виборах у Івано-Франківській області.
У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради

У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради 28.03.2021

В Україні обирають двох депутатів Верховної Ради. Голосування проходить на округах у Донецькій та Івано-Франківській областях.
У новій Верховній Раді має змешитися кількість парламентських комітетів

У новій Верховній Раді має змешитися кількість парламентських комітетів 15.08.2019

Новообрані українські депутати визначилися із майбутніми парламентськими комітетами - їх буде на чотири менше, ніж у Верховній Раді попереднього скликання.
11 партій отримуватимуть в Україні державне фінансування

11 партій отримуватимуть в Україні державне фінансування 13.08.2019

Фінансування з державного бюджету отримають усі партії, які на парламентських виборах в липні здобули понад два відсотки голосів виборців. Даних про розмір фінансування в НАЗК не надали.
Слуга народу витратила на передвиборчу кампанію більше за інші партії

"Слуга народу" витратила на передвиборчу кампанію більше за інші партії 07.08.2019

Партія "Слуга народу" витратила найбільше грошей на передвиборчу кампанію до Верховної Ради порівняно з іншими партіями. Другою за витратами є партія "Голос".
ЦВК визнала переможців на виборах до Ради у всіх округах, окрім одного

ЦВК визнала переможців на виборах до Ради у всіх округах, окрім одного 06.08.2019

Центральна виборча комісія оголосила переможців на виборах до Верховної Ради ще у семи одномандатних виборчих округах. Не встигли вчасно перерахувати голоси в окрузі №210 на Чернігівщині.
ЦВК оприлюднила остаточні результати виборів до Ради за списками партій

ЦВК оприлюднила остаточні результати виборів до Ради за списками партій 03.08.2019

Центральна виборча комісія повідомила остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради України за списками партій.

Перерахунок голосів на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від ЄС

Перерахунок голосів на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від "ЄС" 03.08.2019

Перемогу на виборах до Верховної Ради в 119-му окрузі у Львівській області здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, повідомили в партії після перерахунку голосів.
Судові процеси в шести округах можуть вплинути на підсумки виборів Ради - ЦВК

Судові процеси в шести округах можуть вплинути на підсумки виборів Ради - ЦВК 01.08.2019

У шести виборчих округах досі тривють судові процеси щодо перерахунку голосів на виборах до Верховної Ради України. Якщо рішень не буде найближчими днями, ЦВК може встигнути вчасно встановити офіційні результати виборів.
Майбутня опозиція: амбіції і ризик ізоляції ОПЗЖ у новій Раді

Майбутня опозиція: амбіції і ризик ізоляції ОПЗЖ у новій Раді 01.08.2019

У разі формування "Слугою народу" монобільшості у Раді, одразу чотири інших фракції перебуватимуть у парламенті в опозиції до влади. Другою за розміром фракцією буде ОПЗЖ, утім, саме вона ризикує опинитися в ізоляції.

Представниця "Голосу" про перемовини зі "Слугою народу" і жінок у Верховній Раді (30.07.2019) 31.07.2019

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як ця політсила збирається діяти, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Чи ведуться вже якісь коаліційні переговори? І яка роль жінок у новому парламенті? Про це та інше DW поговорила з Юлією Клименко, відповідальною у "Голосі" за економічні питання.
Голос про дружбу зі Слугою народу: нова Верховна Рада, влада та жінки (відео)

"Голос" про дружбу зі "Слугою народу": нова Верховна Рада, влада та жінки (відео) 30.07.2019

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як вона діятиме, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Про це DW розпитала Ірину Клименко, відповідальну в "Голосі" за економічні питання.
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