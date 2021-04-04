Верховний Суд: рішення ЦВК про перемогу Вірастюка є протиправним

Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення частково задовольнити позов суперника Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області Олександра Шевченка та визнала протиправним дії ЦВК щодо встановлення результатів голосування на відповідному виборчому окрузі. Про це пресслужба суду повідомила на офіційній сторінці у Facebook у неділю, 2 травня.

У повідомленні зазначається, що судді ухвалили відповідне рішення напередодні, 1 травня. Справа розглядалася за позовом Шевченка, що був кандидатом у народні депутати в 87-му одномандатному виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, що відбулися 28 березня цього року. Раніше ЦВК оголосило Василя Вірастюка, що представляв президентську партію "Слуга народу" переможцем цих перегонів.

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Позов Шевченка задоволено лише частково

У суді зазначають, що Шевченко оскаржив дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів, а також просив суд зобов'язати Центральну виборчу комісію продовжити дії зі встановлення результатів, зобов'язавши окружну комісію 87-го округу внести зміни до підсумків голосування шляхом складання "уточненого" протоколу.

27 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову. Але Велика палата суду, розглянувши апеляцію Шевченка,все ж частково задовольнила її, визнавши протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів, згідно з якими перемогу отримав Вірастюк, і скасувавши відповідний протокол комісії від 22 квітня 2021 року. Водночас у задоволенні решти вимог Шевченку відмовили.

Шевченко не визнає перемоги Вірастюка

Як повідомлялося, 4 квітня ЦВК оприлюднила дані, згідно з якими, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг саме Вірастюк, за нього проголосували 31,25 відсотка (15 076 виборців). Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців.

У громадянській мережі "Опора" того ж дня повідомили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися.

Сам Шевченко повідомив, що не визнає перемоги Вірастюка і доводитиме свою правоту у суді.