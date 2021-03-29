На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк

На 87-му окрузі у Івано-Франківській області на довиборах до Верховної Ради перемагає висуванець партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Про це свідчать підсумки підрахунку голосів, оприлюднені у неділю, 4 березня, на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Згідно з даними ЦВК, за підсумком обробки 100 відсотків дільничних протоколів на 117 дільницях Вірастюк набрав 31,25 відсотка голосів. Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців.

У "Опорі" повідомляють про розбіжності в результатах

Водночас у громадянській мережі "Опора" повідомили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

При цьому на п'яти дільницях голосування визнали недійсним, додали в "Опорі". Також у громадянській мережі заявили, що результати перерахунку на деяких дільницях оскаржуються в суді. "Тому ми будемо слідкувати за рішеннями судів", - додали в організації.

Шевченко, своєю чергою, заявив, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив йому у задоволенні позову до однієї з ОВК і визнав рішення щодо перерахунку голосів законним.

За його словами, він готує апеляцію на це рішення та планує судову боротьбу і щодо інших дільниць. "Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще зо два десятки дільниць", - написав Шевченко у Facebook.

Екзитпол не визначив явного переможця на Івано-Франківщині

Згідно з результатами екзитполу соціологічної групи "Рейтинг", на довиборах до парламенту на 87-му окрузі лідирував саме Шевченко із результатом у 32,4 відсотка. Друге місце з показником у 31,6 відсотка посідав представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський. Нинішній переможець Василь Вірастюк був лише на на третьому місці з 29,4 відсотка голосів виборців.

У групі "Рейтинг" зазначили, що екзитпол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних довільно із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним упродовж усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження була не більше 1,8 відсотка. Кількість результативних інтерв'ю склала 3892.