У двох областях України проходять проміжні вибори до Верховної Ради

В Україні в двох округах відбуваються вибори народних депутатів. У неділю, 28 березня, о 08:00 почалося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради в виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область). Голосування триватиме до 20:00, повідомлє агенція "Українські Новини".

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В окрузі №50 вибори проходять через обрання позафракційного депутата від нього Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області. Округ включає в себе частину Покровського і Краматорського районів. Проголосувати зможуть близько 148 тисяч виборців. Їм належить вибрати нового депутата з 18 кандидатів.

В окрузі №87 вибори проходять через обрання депутата від нього Зіновія Андрійовича з фракції "Слуга народу" мером Надвірної Івано-Франківської області. Округ включає в себе Надвірнянський район, а також частину Івано-Франківського і Коломийського районів. Взяти участь у голосуванні зможуть близько 147 тисяч виборців. Вони вибиратимуть нового депутата з 14 кандидатів.

В обох округах народним депутатом буде обраним той кандидат, який отримає більше голосів виборців у порівнянні з конкурентами. Результати виборів повинні бути встановлені до 12 квітня включно.