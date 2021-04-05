 Для визнання виборів на Франківщині ЦВК чекатиме на рішення судів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Для визнання виборів на Франківщині ЦВК чекатиме на рішення судів

24 справи щодо виборів в окрузі №87 в Івано-Франківській області розглядаються в судах. За попередніми даними, там переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Результати виборів на Франківщині встановлять після рішень судів

Результати виборів на Франківщині встановлять після рішень судів

Центральна виборча комісія визнає результати довиборів до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області після того, як в суді розглянуть 24 справи щодо порушень. Про це комісія повідомила у понеділок, 5 квітня.

"Дуже непрості вибори відбулися. Є багато порушень, наприклад, зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести розслідування та притягнути до відповідальності порушників", - заявив голова ЦВК Олег Діденко. Зараз ці справи розглядаються в судах. 

Як повідомлялося, згідно з попередніми даними ЦВК, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк. За нього проголосували 31,25% (15 076 виборців).

Його конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко не визнає поразку. Третє місце, за даними ЦВК, посідає представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський. Всеукраїнське об'єднання "Свобода" напередодні заявило, що не визнає результати довиборів на 87-му окрузі на Франківщині, а також вимагає перевиборів і покарання винних у фальсифікаціях. Про це заявив лідер політсили Олег Тягнибок.

Також за темою

Ukraine Polizei

Порушення на виборах на Івано-Франківщині: поліція відкрила 17 справ 05.04.2021

Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87, де переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Kiew | Lokalwahlen Wahllokal

Довибори у Раду на Прикарпатті: екзитпол не визначив явного переможця 28.03.2021

Згідно з екзитполом, на довиборах до ВР в Івано-Франківській області Шевченко незначно випереджає Кошулинського і Вірастюка.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Офіс Google у США

"Google Україна" оштрафували на мільйон гривень

АМКУ оштрафував ТОВ "Гугл" через ненадання даних про блокування облікового запису одного ФОП у "Google Мій бізнес".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  