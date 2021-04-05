Для визнання виборів на Франківщині ЦВК чекатиме на рішення судів

Центральна виборча комісія визнає результати довиборів до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області після того, як в суді розглянуть 24 справи щодо порушень. Про це комісія повідомила у понеділок, 5 квітня.

"Дуже непрості вибори відбулися. Є багато порушень, наприклад, зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести розслідування та притягнути до відповідальності порушників", - заявив голова ЦВК Олег Діденко. Зараз ці справи розглядаються в судах.

Як повідомлялося, згідно з попередніми даними ЦВК, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг представник "Слуги народу" Василь Вірастюк. За нього проголосували 31,25% (15 076 виборців).

Його конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко не визнає поразку. Третє місце, за даними ЦВК, посідає представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський. Всеукраїнське об'єднання "Свобода" напередодні заявило, що не визнає результати довиборів на 87-му окрузі на Франківщині, а також вимагає перевиборів і покарання винних у фальсифікаціях. Про це заявив лідер політсили Олег Тягнибок.