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Вибори в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Україні".

В Україні на загальнодержавних виборах вибираються президент України та склад Верховної Ради. Окремо відбуваються вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На місцевих виборах обираються місцеві ради, сільські, селищні та міські голови та старости. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова 12.11.2021

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
Мер у шпагаті: чого чекати від міського голови Харкова

Мер у шпагаті: чого чекати від міського голови Харкова 05.11.2021

Ігор Терехов десятиріччями був у тіні більш впливових харківських політиків. Чи стане він самостійною фігурою тепер - після обрання мером другого за величиною міста в Україні?
ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація

ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація 21.10.2021

Україну зобов'язали виплатити чотирьом переселенкам з Криму і Донбасу по 4,5 тисячі євро за порушення виборчих прав під час місцевих виборів 2015 року. Заборону їм голосувати ЄСПЛ назвав дискримінацією. 
Володимир Зеленський запевняє, що не вирішив про другий термін

Володимир Зеленський запевняє, що не вирішив про другий термін 03.10.2021

Президент України Володимир Зеленський у Трускавці заявив, що поки не визначився щодо висування на другий строк. Він пояснив, що нині виконав свою передвиборну програму "на 30-35 відсотків".
ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка 25.05.2021

У ЦВК кажуть, що встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом 24.05.2021

За позовом Олександра Шевченка Верховний суд скасував протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради на Івано-Франківщині.
На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк

На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк 04.04.2021

Згідно з даними ЦВК, представник "Слуги народу" Василь Вірастюк перемагає на довиборах у Верховну Раду на 87-му окрузі у Івано-Франківській області. Його головний конкурент Шевченко не визнає поразку.
Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 30.03.2021

Харків'яни обиратимуть свого мера в останній день жовтня. За відповідну постанову проголосували більшість депутатів ВР.

Кандидат від ЄС Борисенко переміг на виборах мера Борисполя

Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя 22.01.2021

Переможцем на виборах мера Борисполя став кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, за якого проголосували понад 28 відсотків виборців, котрі взяли участь у виборах.
У трьох містах України повторно обирають мерів

У трьох містах України повторно обирають мерів 17.01.2021

Повторні вибори мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському призначені через смерть переможців, а в Броварах - згідно з рішенням суду.

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива регіоналам у рідному місті Зеленського

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського 09.12.2020

Наступні п'ять років Кривим Рогом керуватиме Костянтин Павлов - радник чинного мера Юрія Вілкула. DW розповідає, чому позиції "Партії регіонів" тут лишають непохитними навіть після її забуття.
Кернес набув повноважень мера Харкова, не складаючи присяги

Кернес набув повноважень мера Харкова, не складаючи присяги 09.12.2020

Обраний мером Харкова Геннадій Кернес не має складати присягу, бо вже робив це в 2010 році, каже голова міської ТВК.
Кандидат від Слуги народу програв у Кривому Розі - ОПОРА

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Наймолодший голова ОТГ в Україні про децентралізацію, проблеми і дороги (24.11.2020)  24.11.2020

25-річний Олег Вольський переміг на місцевих виборах 9 старших колег і став наймолодшим головою ОТГ в Україні. Тепер він керуватиме 35-тисячною громадою Жовкви і довколишніх сіл. Чи має переваги молодість над досвідом? А також які виклики і можливості реформи децентралізації?
У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування

У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування 22.11.2020

Результати проведених екзитполів свідчать про однозначну перемогу чинних мерів Львова та Дніпра - Андрія Садового й Бориса Філатова.
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