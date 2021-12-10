На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Україні".

В Україні на загальнодержавних виборах вибираються президент України та склад Верховної Ради. Окремо відбуваються вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На місцевих виборах обираються місцеві ради, сільські, селищні та міські голови та старости. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.