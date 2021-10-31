Мер у шпагаті: чого чекати від міського голови Харкова

Щоб обратись мером Харкова, Ігору Терехову вистачило трохи більше ніж 146 тисяч голосів - це десята частина мешканців найбільшого після столиці мегаполіса країни. Майже три чверті виборців міста взагалі проігнорували битву між двома соратниками покійного Геннадія Кернеса за його політичний спадок.

Ігор Терехов за рівнем пізнаванності та політичної харизми значно поступався Михайлу Добкіну - в такій оцінці солідарні всі співрозмовники DW. Однак останні роки був значно ближче до Кернеса і при цьому не виходив з тіні шефа аж до його смерті.

"Я не хочу бути політиком. Якби хотів, то давно б ним став", - запевняв Ігор Терехов в інтерв'ю виданню "Бабель" в березні цього року. Часу відповісти на запитання DW, передані через пресслужбу, Терехов поки що не знайшов.

Політика - між Кернесом і Аваковим

Свою кампанію за крісло мера, яка фактично почалася в день оголошення про смерть Геннадія Кернеса, Ігор Терехов будував з позиції "господарника" - професійного чиновника, який 22 роки працював заради Харкова. Ще з початку 1999 року він відповідав у міськраді за взаємодію влади з бізнесом, комунальну власність та інші економічні питання при двох мерах. Але весною 2006-го - після обрання міським головою "регіонала" Михайла Добкіна - перейшов до обласної адміністрації під керівництво тоді ще "помаранчевого" Арсена Аваков.

Михайло Добкін так і не зумів перемогти на виборах мера Харкова (фото з архіву)

У 2010 році новообраний президент Віктор Янукович поставив на чолі Харківської області Добкіна. Терехов покинув адміністрацію вслід за Аваковим, але на відміну від шефа не занурився в політичну боротьбу із "регіоналами", а повернувся до мерії, в заступники до Геннадія Кернеса. "У мене було дві умови: я ніколи не буду в "Партії регіонів", та ми не говоримо про Авакова", - розповідав чиновник "Бабелю".

За півроку Аваков програє міські вибори, ще за рік покине країну через кримінальне розслідування і надовго відійде від харківської політики, принаймні публічно. Ігор Терехов лишатиметься поруч з Кернесом у міськраді та його партійних проєктах до самого кінця.

Ну, майже до кінця - на торішні місцеві вибори йому довелося вести "Блок Кернеса-Успішний Харків" самотужки, коли хворого на коронавірус мера шпиталізували до берлінської клініки. За відсутності голови партії Терехов несподівано додав у виборчі списки кількох кандидатів з оточення Ігоря Котвіцького - товариша та бізнес-партнера Авакова, - стверджує опозиційний міський депутат останніх двох скликань Дмитро Булах.

"Терехов довго домовлявся з Офісом президента (про розподіл влади. - Ред.) за участі Авакова, не все виходило гладко... Але харківський істеблішмент - взагалі-то більше про домовленості, ніж про рішучу боротьбу", - розповідає Булах DW. Вже за результатами місцевих виборів "Блок Кернеса" та президентська партія "Слуга народу" сформували якщо не коаліцію, то стійкий альянс - їхні фракції разом голосують за бюджети Харкова та області і вже двічі призначали кандидата від "Слуги народу" головою облради.

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Не схожий на свого колишнього патрона Кернеса

Муніципалітет має бути майданчиком не для конфронтації, а для компромісів задля добробуту міста, повторював Ігор Терехов у передвиборчих інтерв'ю, дивуючи харків'ян, звиклих до скандального характеру Кернеса. Перший заступник вийшов з тіні і виявився аж надто не схожим на свого патрона: він не вступає в публічні перепалки, не хизується розкішним життям в Instagram.

Ігор Терехов не виходив з тіні Геннадія Кернеса аж до смерті останнього. На фото: прощання з Кернесом у Харкові, 23 грудня 2020 року

Майнова декларація Терехова видається доволі скромною як для муніципального посадовця найвищого рівня. За минулий рік він заробив у міськраді менше 1,5 мільйона гривень, в готівці і на рахунках у банках зберігає загалом у перерахунку трохи більше 200 тисяч доларів. Має один швейцарський годинник, а от Mercedes і дві квартири орендує. Ще одна квартира - у спільній власності з матір'ю.

Іронічно, але саме Геннадій Кернес першим публічно викрив бізнес-інтереси "стовідсоткового чиновника" Терехова. 2007 року в запалі дискусії з "помаранчевою" опозицією у міськраді він згадав прізвище свого майбутнього заступника серед власників харківських тютюнових кіосків "Кисет". Згідно з державним реєстром юридичних осіб, однойменну фірму у 2005 році разом з Ігорем Котвіцьким заснувала Олена Винник - дружина Ігоря Терехова. Вона й досі володіє 30 відсотками в тютюновій компанії, яка розрослася до найбільшої мережі міста з річним оборотом у два мільярди гривень.

Подружжя розлучилось у 2014 році, в судовому рішенні вказано: пара вирішила не ділити майно. Тому в деклараціях чиновник ніколи не згадував ані про "Кисет", ані про інші компанії, частками в яких володіє Винник. Терехов запевняє, що немає жодного стосунку до бізнесу ексдружини.

Вигідна інвестиція

Сам Ігор Терехов теж інвестує. Згідно з декларацією, в 2017 році він взяв у борг 15 мільйонів гривень у співзасновниці інвесткомпанії "Фінекс-Капітал" Лади Крімерман. На цю суму чиновник купив сертифікати пайового венчурного фонду "Генуя", яким керує та ж "Фінекс-Капітал". І не прогадав - за півроку отримав 10,5 мільйона гривень дивідендів, про що теж вказано в декларації.

Харківські антикорупційні активісти в цій інвестиційній угоді запідозрили підкуп чиновника. Серед активів "Фінекс-Капітал" вони знайшли принаймні дві компанії, які були підрядниками міськради: одна впроваджувала електронний квиток в комунальному транспорті, а інша будувала дороги. Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) кілька разів перевірило декларації Терехова, але не виявило конфлікту інтересів.

Геннадій Кернес отримував від "Фінекс-Капітал" ще більші дивіденди, антикорупціні активісти називали компанію "тіньовим гаманцем" міськради. Однак її президент Ігор Когут в розмові з DW відкидає ці звинувачення. Він не зміг розтлумачити сенс угоди між Тереховим і Крімерман, однак запевнив, що Крімерман більше не співвласниця "Фінексу", а фонди, вкладниками яких є чиновники, ніколи не інвестували в міських підрядників.

Когут стверджує, що за Кернеса і до нього норовлива харківська міськрада завжди була під пильною увагою центральної влади, в першу чергу правоохоронців. "Міські підряди постійно хтось перевіряє, не стільки для того, щоб знайти щось протизаконне, а щоб тримати всіх у тонусі", - іронізує бізнесмен.

Контроль над переможцем

Якщо центральна влада не "триматиме в тонусі" місцеві еліти, вони перестануть з нею рахуватися і поринуть у корупцію та розкрадання бюджету, вважає член фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олег Дунда з парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Низька явка на харківських виборах свідчить, на його думку, про відсутність цікавого виборцям політичного проєкту. З огляду на це депутат називає Ігоря Терехова "максимально зручним" для київської влади варіантом. "Він не політик, а виконавець. А виконавець завжди шукає, на кого орієнтуватись, з ким узгоджувати", - каже Дунда в розмові з DW.

Втім, оцінки Ігоря Терехова різняться навіть всередині партії влади. "Так, рівня впливу, такого, який був у Кернеса, в нього немає. Але всі гравці харківської політичної арени з ним або рахуються, або змушені рахуватися", - запевняє депутатка-мажоритарниця з Харкова Вікторія Кінзбурська, яка входить до складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Для президентської партії головним було не дати перемогти в мегаполісі на кордоні з Росією Михайлу Добкіну і "Опозиційні платформі - За життя", вважає депутатка харківської міськради Аліна Мустафаєва. Вона входить до фракції "Слуг народу", однак всупереч партійному рішенню балотувалась на посаду мера. Під час своєї кампанії Мустафаєфа палко критикувала Ігора Терехова за корупцію. На виборах міського голови вона посіла лише п’яте місце.

В одному зі своїх інтерв'ю Ігор Терехов скаржився на недостатню підтримку в парламенті: шестеро з семи мажоритарників з Харкова є членами фракції "Слуга народу", а сьомий - його давній суперник Олександр Фельдман з ОПЗЖ. "Опозиційна платформа" та Михайло Добкін теж не дають розслаблятися новому меру. Добкін оскаржив результати харківських виборів в суді, закинувши переможцю фальсифікацію під час підрахунку голосів.