Легітимність Зеленського: мін'юст проти звернення в КС

Денис Малюська пояснив, чому з'ясовування в Конституційному суді питання легітимності президента України "було б величезною помилкою".

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає величезною помилкою ставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського на шостому році його президентства.

Як наголосив міністр в інтерв'ю BBC Україна, оприлюдненому в п'ятницю, 10 травня, за законом "повноваження президента тривають до обрання наступного".

"Але чимало норм Конституції сформульовані таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чому побудувати якусь теорію змови, це знайде. Автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм. Багато того, що в Конституції стосується воєнного часу, сформульоване не ідеально, м'яко кажучи. Це, безумовно, дає підстави для різних теорій змови", - визнав він.

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Малюська: Звернення до КС було б величезною помилкою

На переконання міністра, звернення до Конституційного суду за тлумаченням "було б величезною помилкою".

"Це означає, що є питання і є обґрунтовані сумніви, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду. Колись десь - можливо, але не на даному етапі", - пояснив він.

В Україні термін повноважень президента складає 5 років. Чергові вибори мали відбутися 31 березня. Водночас в Україні також законодавчо заборонене проведення виборів в умовах воєнного стану. Він діє від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, а передумов для його скасування поки що не немає.

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