Вибори президента під час війни: 69% українців проти

Переважна більшість українців - 69 відсотків - вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдненого у вівторок, 20 лютого.

"У грудні 2023 року 84 відсотки українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання. Разом з цим, ми можемо спостерігати появу наративів, що з травня 2024 року президент Володимир Зеленський може втратити свою легітимність. Тому в лютому 2024 року ми поставили запитання в дещо іншому форматі, а саме - який сценарій з точки зору самих українців є більш правильним після травня 2024 року", - йдеться в пресрелізі КМІС .

69 відсотків відповіли, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану. 15 відсотків висловились за проведення виборів: з них 4 відсотки - шляхом "призупинення" воєнного стану, 11 відсотків - шляхом внесення змін до законодавства і проведення виборів під час воєнного стану. 10 відсотків, вважають, що в травні Зеленський має скласти повноваження і до обрання нового президента їх, відповідно до закону, виконуватиме голова Верховної Ради (Руслан Стефанчук, обраний від провладної "Слуги народу"). Шість відсотків не змогли обрати з цих запропонованих соціологами варіантів.

Зазначимо, що парламентські вибори мали пройти в Україні ще в жовтні 2023 року, а президентські - в березні цього року, але закон забороняє проводити їх в умовах воєнного стану.

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Ставлення українців до висування Зеленського на виборах

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини опитаних українців (53 відсотки) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. Під час аналогічного опитування в грудні 2023 року таких було 59 відсотків.

"Натомість з 34 відсотків у грудні 2023 року до 43 відсотків у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном", - зазначили в КМІС.

Опитування провели 5-10 лютого методом телефонних інтерв'ю серед 1202 повнолітніх респондентів, які проживають на територіях, що контролювалися владою України до повномасштабного вторгнення РФ. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищувала 3,2 відсотка. За умов війни додається певне систематичне відхилення, але результати зберігають високу репрезентативність.

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