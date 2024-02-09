У Києві протестували проти відставки Залужного

На Майдані Незалежності мітингували проти звільнення Володимиром Зеленським головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Протестувальники вважають це рішення президента проявом "узурпації".

Близько трьох сотень людей, незгодних з рішенням президента Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ), зібрались ввечері п'ятниці, 9 лютого, на Майдані Незалежності в Києві.

Серед учасників мітингу переважали жінки та люди старшого віку, також були присутні кілька військових. Жодна політична сила до акції не долучилась.

Мітингарі закидали президенту "спробу узурпації влади". "Зеленський звільнив Залужного, бо боїться його популярності. Він іде проти волі народу", - пояснила своє невдоволення кореспондентові DW одна з учасниць акції протесту.

Новому головнокомандувачу Олександру Сирському вона, як і частина інших протестувальників, закидала російське походження та родичів у РФ. "Це все веде нас до договорняків і поразки у війні", - переконана мітингувальниця.

Зеленського критикують за непопулярне рішення Фото: Igor Burdyga/DW

Один з ініціаторів мітингу, політичний блогер Карл Волох, виступаючи перед учасниками акції, зазначив, що попри невдоволення, вони нездатні нічого вдіяти з заміною головнокомандувача.

"Однак 20 травня спливають повноваження президента України. Очевидно у нас виникає певний вакуум влади, тож президент у нас буде нелегітимний, і це те, чого ми не можемо допустити. Ми зібралися поговорити, що з цим робити далі", - заявив він потім журналістам.

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Відставка посеред війни

Ввечері в четвер 8 лютого Зеленський звільнив Залужного та призначив на цю посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського. Така заміна спричинила хвилю невдоволення серед користувачів соціальних мереж і не в останню чергу - серед опозиційних політиків, в тому числі прихильників п'ятого президента Петра Порошенка. Сам Порошенко утримався від публічних оцінок звільнення Залужного, якого утім назвав "генералом номер один".

Іноземні партнери України сприйняли новину про зміну головкома спокійно, наголосивши, що це прямі повноваження Зеленського.

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