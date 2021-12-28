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Вибори президента України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори президента України".

Чергові вибори президента України відбулися 31 березня 2019 року. На найвищу державну посаду загалом претендувало 44 кандидати. У першому турі жоден з кандидатів не набрав необхідної для перемоги кількості голосів. У другий тур, який відбувся 21 квітня 2019 ркоу, пройшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Переможцем за підсумками голосування став Володимир Зеленський. Він отримав 73,22 відсотка голосів. За Петра Порошенка проголосували близько 25 відсотків виборців. Наступні президентські вибори мають відбутись в Україні в 2024 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування 28.12.2021

За результатами соціологічного опитування, журналісти Гордон, Портников і Мосейчук мали би найвищу підтримку на виборах президента України, якби у них не брали участі політики.

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

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Байден здобув достатню підтримку для номінації кандидатом у президенти США

Байден здобув достатню підтримку для номінації кандидатом у президенти США 06.06.2020

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Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

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ЗеДонбас: Чого очікують від нового президента на Cході України? (29.05.2019) 29.05.2019

На Донбасі - великі сподівання на нового президента. Насамперед, люди мріють про мир. Проте бачення того, як зупинити війну, тут дуже різні. Репортаж DW з лінії фронту.
Порошенко балотуватиметься в президенти через п'ять років

Порошенко балотуватиметься в президенти через п'ять років 21.05.2019

Петро Порошенко в інтерв'ю Die Welt заявив, що піде на наступні президентські вибори, щоб "протистояти тому, що досягнуте буде втрачено". Він також пошкодував, що за його каденцію не вдалось зупинити війну на Донбасі.
Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео)

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (відео) 20.05.2019

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019) 20.05.2019

Що хоче, а що зможе зробити новий президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді? Від кого або чого це залежить? Дивіться простими словами про складне у поясненні DW.
Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня 16.05.2019

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.
Зеленський розповість про призначення на посади після інавгурації

Зеленський розповість про призначення на посади після інавгурації 14.05.2019

Володимир Зеленський назве кандидатури на ключові посади після інавгурації. Раніше - "некоректно", заявив спікер команди новообраного президента Дмитро Разумков.

Суд оштрафував Володимира Зеленського за демонстрацію бюлетеня на виборах

Суд оштрафував Володимира Зеленського за демонстрацію бюлетеня на виборах 13.05.2019

Обраний президентом України Володимир Зеленський визнаний винним у незаконній агітації під час другого туру виборів. Він має заплатити за це 850 гривень штрафу.

Порошенко про Зеленського: від "маріонетки" до співпраці (08.05.2019) 08.05.2019

Риторика Петра Порошенка щодо Володимира Зеленського сильно змінилася після перемоги шоумена на президентських виборах. Від образ Порошенко перейшов до пропозицій співпрації. Дивіться у добірці DW.

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (07.05.2019) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на прогрес у боротьбі проти корупції з приходом до влади команди Володимира Зеленського?
Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано

Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано 04.05.2019

Українці дізнаються про позицію новообраного президента України щодо можливості розпуску парламенту лише з отриманням ним повноважень, заявив Володимир Зеленський.
Зеленський воліє провести інавгурацію 19 травня

Зеленський воліє провести інавгурацію 19 травня 04.05.2019

Під час консультацій з головами парламентських фракцій новообраний президент України Володимир Зеленський наполягатиме саме на 19 травня як даті для проведення інавгурації.
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