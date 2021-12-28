На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори президента України".

Чергові вибори президента України відбулися 31 березня 2019 року. На найвищу державну посаду загалом претендувало 44 кандидати. У першому турі жоден з кандидатів не набрав необхідної для перемоги кількості голосів. У другий тур, який відбувся 21 квітня 2019 ркоу, пройшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Переможцем за підсумками голосування став Володимир Зеленський. Він отримав 73,22 відсотка голосів. За Петра Порошенка проголосували близько 25 відсотків виборців. Наступні президентські вибори мають відбутись в Україні в 2024 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.