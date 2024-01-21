Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити

Провести парламентські та президентські вибори в Україні під час повномасштабної війни - неможливо без змін обставин і закону, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, оприлюдненому в неділю, 21 січня.

Вибори Верховної Ради мали пройти в Україні в жовтні 2023 року, а президента - в березні цього року, але закон забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану.

"Я неспроможний їх провести через закон, який забороняє вибори. Верховна Рада має проголосувати і дати мандат на вибори. Вони це не можуть через заборону законом. Вони не можуть порушувати закон. Вибори у нас у воєнний час заборонені", - сказав Зеленський.

За його словами, навіть якби вибори можна було провести, то потрібно відповісти на питання, що робити з окупованими територіями, а також подумати над тим, як зробити їх легітимними, щоб їх визнав світ, коли більше шести мільйонів українців знаходяться за кордоном, а формату онлайн-виборів в Україні немає.

"Якщо ви мене запитаєте, я вважаю, що нам треба думати, як це зробити. Якби я міг це завтра зробити, я зробив би це завтра. Ми повинні змінити обставини й змінити закон", - сказав президент.

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Зеленський: Росіяни обирають "безвибірність"

Під час інтерв'ю Зеленський також торкнувся теми російських "виборів".

"У Росії повинен бути якийсь вибір, вони обирають безвибірність, бо вибори Путіна упродовж чверті віку - це безвибірність. Вони не обирають для себе демократію, вони не хочуть цього. Вони залякані, вони не можуть, бо всюди їх контролюють, бо бояться за своє життя, причин багато. Головне - що вони не обирають демократичний шлях. Бо як тільки вони зрозуміють, що демократія - це виклик, і демократія - це дуже складно, вони оберуть демократію, і все зміниться", - сказав він.

Чергові вибори президента РФ пройдуть 15-17 березня. Путін балотуватиметься на п'ятий строк.

Зеленський: Заяви Трампа "трішки напружують"

Також Зеленського запитали, чи лякає його перспектива обрання Дональд Трампа президентом США. Вибори заплановані на листопад 2024 року. Трамп поки що бореться за висування від Республіканської партії, але за опитуваннями випереджає чинного президента, демократа Джо Байдена.

Зеленський не відповів прямо, але зазначив, що обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години - "небезпечні". "Тобто, він буде самостійно приймати рішення? Я навіть не говорю про Росію. Але без нас? Якщо він каже таке публічно, це трішки лякає, трішки напружує. Якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нашого народу, то він зробить все, щоб все одно досягти донесення своєї ідеї? Це мене трішечки занепокоює", - сказав президент.

Він додав, що якщо ця заява Трампа є політичним меседжем під час передвиборної кампанії, то він не боїться, "але якщо це якась формула, то я маю її знати". Також Зеленський вкотре запросив Трампа в Україну: "Якщо ви можете зупинити війну протягом 24 годин, думаю, цього буде достатньо, щоб приїхати в Київ. У будь-який день".

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