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У РФ затвердили особливості "виборів" в окупованих регіонах

Євген Жуков | Віолетта Чайковська
13 грудня 2023 р.

Так звані "виборчі комісії" на окупованих Росією українських територіях зможуть на власний розсуд скорочувати час голосування на "виборах президента" чи переносити бюлетені в те місце, яке вважатимуть "безпечним".

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Псевдовибори на окупованій Донеччині у вересні 2023 року
Псевдовибори на окупованій Донеччині у вересні 2023 рокуФото: AP/dpa/picture alliance

Центральна виборча комісія (ЦВК) РФ затвердила "особливості" проведення "виборів президента Росії" на окупованих українських територіях.

Серед "особливостей" у ЦВК назвали в середу, 13 грудня, відмову публікувати дані про "виборчі дільниці" та їхніх членів, а також можливість переміщати бюлетені та іншу документацію "в безпечне місце". 

"Голосувати" в окупованих регіонах можна буде не за паспортом, а за документами, встановити які можуть "виборчі комісії".

Так званим "виборчкомам" дозволяється скорочувати тривалість "голосування" і встановлювати особливий порядок акредитації "представників ЗМІ", без якої буде не можна буде вести фото- і відеозйомку.

Чергові вибори президента РФ проходитимуть протягом трьох днів - з 15 до 17 березня 2024 року. Російський президент Володимир Путін балотуватиметься на п'ятий строк.

30 вересня 2022 року Путін підписав "договори про приєднання" до РФ частини територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. У 2014 році він анексував Крим.

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